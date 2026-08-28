【きょうから】マクドナルド、ハッピーセットに「パペットスンスン」初登場 シールのセット全4種類
日本マクドナルドは、きょう28日から期間限定で、ハッピーセット「パペットスンスン」と「パンどろぼう」、ほんのハッピーセット絵本『アナクイ』とミニ図鑑『ポケモン生態図鑑 ミニ』を販売する。また、「パペットスンスン」と「パンどろぼう」は1セット購入につき、過去に登場したおもちゃ等の中から、おまけ1個もあわせて提供する。
【画像】ハッピーセット『パペットスンスン』4種のシール（一覧）
パペットの国「トゥーホック」に住む「パペットスンスン」が、ハッピーセットに初登場する。ハッピーセット「パペットスンスン」は、スンスン、ノンノン、ゾンゾンの3人とマクドナルドのモチーフを掛け合わせた、マクドナルドオリジナルデザインのシールセット。スンスンたちのオリジナルワードを組み合わせたシールや、マクドナルドのモチーフを組み合わせたシールのセット全4種類をラインアップした。
シールを見ながら、スンスンたちのやり取りを想像したり、物語を作って話したりすることで、相手の気持ちを考える社会性を育む。また、筆箱やノートなどにシールを貼って自由にデコレーションする遊びを通して、自分らしく表現する力を育む。さらに、Myマクドナルド リワードに期間限定でパペットスンスンのマクドナルドオリジナル壁紙が登場する。
【画像】ハッピーセット『パペットスンスン』4種のシール（一覧）
パペットの国「トゥーホック」に住む「パペットスンスン」が、ハッピーセットに初登場する。ハッピーセット「パペットスンスン」は、スンスン、ノンノン、ゾンゾンの3人とマクドナルドのモチーフを掛け合わせた、マクドナルドオリジナルデザインのシールセット。スンスンたちのオリジナルワードを組み合わせたシールや、マクドナルドのモチーフを組み合わせたシールのセット全4種類をラインアップした。
シールを見ながら、スンスンたちのやり取りを想像したり、物語を作って話したりすることで、相手の気持ちを考える社会性を育む。また、筆箱やノートなどにシールを貼って自由にデコレーションする遊びを通して、自分らしく表現する力を育む。さらに、Myマクドナルド リワードに期間限定でパペットスンスンのマクドナルドオリジナル壁紙が登場する。