ネパールで土石流「日本人一家5人と連絡取れず」の情報も　死者多数、行方不明者に数百人の外国人観光客

ネパールと中国の国境地帯で起きた土石流による死者は180人に（27日午後6時放送時点）。日本人5人と連絡が取れなくなっているが、子供を含む家族5人である可能性がわかった。

甚大な被害は衛星写真でも

26日に大規模な土石流が起こったネパールと中国の国境地帯は、多くの外国人旅行客が行き交う場所だった。

ヒマラヤンアクティビティーズ 春日山紀子代表：

（首都）カトマンズから近いです、距離的には。

別の目的地に行くための通り道（にあたる）外国人もよく通過で利用するエリアです。

ネパール当局によると、国内の行方不明者のうち外国人の観光客は579人。

また、現地の旅行会社によると、ツアーに参加していた子どもを含む日本人一家5人と連絡が取れなくなっているという。

土石流は、中国・ネパール両国にも甚大な被害をもたらしている。

中国・チベット自治区にある検問所では、人々が遠くへと避難するその背後に、大きな土煙をあげた濁流が迫っていた。

そして、土石流は、辺り一帯を一瞬にして飲み込み、5階建ての建物の姿も見えないほどに…。

同じくチベット自治区の映像では、建物の屋上に停車中のバスが、建物ごと流される様子など、土石流のすさまじい勢いが記録されていた。

中国メディアによると、国内でこれまでに3人が死亡、行方不明者は558人としているが、その被害はさらに拡大することが予想される。

一方、ネパール側で大きな被害が出たのは、首都カトマンズから直線で北に50kmほどの場所にあるラスワ郡。

このラスワ郡には中国との国境、そして山岳地帯が連なっている。

そうした険しい地形から、渓谷を流れてきたとみられる土石流。

街一帯が激しい濁流で埋め尽くされ、鉄橋が瞬く間に押し流された。

衛星写真で土石流の発生前後を比較してみると、川沿いの集落が土石流にのみこまれた様子がうかがえる。

今回の土石流の原因について、山岳地帯で発生した大規模な氷河や岩石の崩落が指摘されている。

ロイター通信は、専門家の話として、標高およそ5200m付近で氷河の一部が崩れ、大量の氷や岩石がおよそ1200m下の谷に一気に落下したと伝えている。

ネパール当局は死者177人、行方不明者826人と発表。

この行方不明者のうち579人が外国人観光客だとしている。

中国側とあわせて180人が死亡、1300人が行方不明となっている。

「日本人一家5人と連絡取れず」との情報も

こうした中、ネパールの日本大使館は「日本人5人と連絡が取れていない」ことを明らかにした。

現地の旅行会社の話として、3人の子どもを含む日本人一家5人の旅行を手配したものの、日本時間の27日正午ごろ、一家と連絡が取れなくなったとしている。

美しい山岳風景など、豊かな観光資源があり世界から観光客が訪れるネパール。

現地で26年暮らす日本人女性は、今回土石流があったラスワ郡の一帯は、そうした観光地に向かうためのルート上にあると話す。

ヒマラヤンアクティビティーズ 春日山紀子代表：

昔、有名な登山家が「世界で一番美しい谷の中のひとつだ」と言ったような、ネパールの有名なトレッキングコースのなかのひとつ「ランタン」というエリアに行ったり、国境を越えてチベット方面に出かけたり、外国人もよく通過で利用するエリアです。

春日山さん自身も何度も通ったことがある場所だという。

ヒマラヤンアクティビティーズ 春日山紀子代表：

何回か通ったことがある道ですね。自分が巻き込まれてもおかしくない。

本当に衝撃というか、本当に怖いなと思いました。

（「イット！」8月27日放送より）