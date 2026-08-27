藤本タツキ描き下ろし！ 実写『ルックバック』入場者プレゼント「A5ビジュアルカード」配布決定
出口夏希と蒔田彩珠がダブル主演する実写映画『ルックバック』より、第一弾入場者プレゼントとして、原作者の藤本タツキ描き下ろしによるA5ビジュアルカードの配布が決定。あわせて、Dolby Cinema（ドルビーシネマ）での上映も決まった。
【写真】原作・藤本タツキ描き下ろしの「A5ビジュアルカード」
藤本タツキによる同名漫画を是枝裕和の監督・脚本・編集により実写化する本作は、漫画を描くことに情熱を注ぎ、二度と戻らないかけがえのない時間を共に過ごした二人の少女たちの成長と喪失を描く。
漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野（出口）と、彼女に憧れを抱きながらも圧倒的な画力を秘めた京本（蒔田）。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりを、ある日思いもよらない出来事が襲う。原作と同様に、小学生時代から始まるふたりの13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き出す。
ベルリン、カンヌと並ぶ“世界三大映画祭”のひとつであり、最も歴史の古い映画祭である第83回ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門への正式出品、第51回トロント国際映画祭スペシャル・プレゼンテーション部門への出品も決定し、世界中から熱い視線が注がれる本作。
この度、第一弾入場者プレゼントとして、原作者の藤本タツキ描き下ろしによるA5ビジュアルカードの配布が決定。
ビジュアルカードには、藤本が本作を鑑賞後、このために描き下ろした特別イラストを使用。机を並べ、真剣な眼差しで共に漫画を描く藤野と京本の姿を温かみのある色彩で繊細に描いた、ふたりの絆と創作への情熱が伝わるビジュアルとなっている。配布期間は9月11〜17日（数量限定のため、なくなり次第終了）。
さらに、全国358の劇場で公開される本作が、そのうち11劇場でDolby Cinema（ドルビーシネマ）、37劇場でDolby Atmos（ドルビーアトモス）で上映されることが決定。是枝監督作品としてはいずれも初となる。
ドルビーシネマは、最先端の映像技術「ドルビービジョン」と立体音響技術「ドルビーアトモス」を採用したフォーマット。坂東祐大が手掛ける情緒豊かな音楽をはじめ、紙の上を走るGペンの繊細な音、雨や風といった自然の環境音、さらには部屋の中に響くかすかな息遣いまで、細やかな音のひとつひとつを立体的に再現。静寂の中に息づく音や、場面ごとの空気感をより深く感じられるドルビーシネマならではの音響環境で、藤野と京本が過ごす時間を、より身近に感じられる上映となっている。
また今回、9月11日の映画公開を記念して、「映画『ルックバック』ができるまで」と題した特別番組の放送が決定（一部地域を除く）。是枝監督と主演を務めた出口・蒔田によるスペシャル鼎談、制作現場の貴重なメイキング映像から、作り手たちが映画に込めた思いを紐解く番組となっている。ナレーションは藤野の母・朱里を演じ、是枝監督作品には3度目の出演となった野呂佳代が務めた。各地でのオンエア情報は『ルックバック』公式サイトを要確認。
実写映画『ルックバック』は、9月11日より公開。
【写真】原作・藤本タツキ描き下ろしの「A5ビジュアルカード」
藤本タツキによる同名漫画を是枝裕和の監督・脚本・編集により実写化する本作は、漫画を描くことに情熱を注ぎ、二度と戻らないかけがえのない時間を共に過ごした二人の少女たちの成長と喪失を描く。
ベルリン、カンヌと並ぶ“世界三大映画祭”のひとつであり、最も歴史の古い映画祭である第83回ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門への正式出品、第51回トロント国際映画祭スペシャル・プレゼンテーション部門への出品も決定し、世界中から熱い視線が注がれる本作。
この度、第一弾入場者プレゼントとして、原作者の藤本タツキ描き下ろしによるA5ビジュアルカードの配布が決定。
ビジュアルカードには、藤本が本作を鑑賞後、このために描き下ろした特別イラストを使用。机を並べ、真剣な眼差しで共に漫画を描く藤野と京本の姿を温かみのある色彩で繊細に描いた、ふたりの絆と創作への情熱が伝わるビジュアルとなっている。配布期間は9月11〜17日（数量限定のため、なくなり次第終了）。
さらに、全国358の劇場で公開される本作が、そのうち11劇場でDolby Cinema（ドルビーシネマ）、37劇場でDolby Atmos（ドルビーアトモス）で上映されることが決定。是枝監督作品としてはいずれも初となる。
ドルビーシネマは、最先端の映像技術「ドルビービジョン」と立体音響技術「ドルビーアトモス」を採用したフォーマット。坂東祐大が手掛ける情緒豊かな音楽をはじめ、紙の上を走るGペンの繊細な音、雨や風といった自然の環境音、さらには部屋の中に響くかすかな息遣いまで、細やかな音のひとつひとつを立体的に再現。静寂の中に息づく音や、場面ごとの空気感をより深く感じられるドルビーシネマならではの音響環境で、藤野と京本が過ごす時間を、より身近に感じられる上映となっている。
また今回、9月11日の映画公開を記念して、「映画『ルックバック』ができるまで」と題した特別番組の放送が決定（一部地域を除く）。是枝監督と主演を務めた出口・蒔田によるスペシャル鼎談、制作現場の貴重なメイキング映像から、作り手たちが映画に込めた思いを紐解く番組となっている。ナレーションは藤野の母・朱里を演じ、是枝監督作品には3度目の出演となった野呂佳代が務めた。各地でのオンエア情報は『ルックバック』公式サイトを要確認。
実写映画『ルックバック』は、9月11日より公開。