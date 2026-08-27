『ロッキー・ホラー・ショー』ティム・カリーさん死去、80歳
『ロッキー・ホラー・ショー』のフランクン・フルター役で知られるティム・カリーさんが、現地時間8月25日、ロサンゼルスの自宅で亡くなった。80歳だった。
【写真】映画『ロッキー・ホラー・ショー』（1975）ティム・カリーさん演じるフランクン・フルター
Deadlineによると、長年カリーさんのマネージャーを務め、友人でもあったマーシャ・ハーウィッツが明らかにした。トニー賞に3度のノミネートを誇るカリーさんは、2012年に重度の脳卒中を患って以降、健康上の不安を抱えていたという。死因は明らかになっていない。
1946年4月に英チェシャー州で生まれたカリーさんは、バーミンガム大学卒業後、1968年にロンドンで初演されたミュージカル『ヘアー』で俳優としてのキャリアをスタート。同作を手掛けたリチャード・オブライエンのミュージカル『ロッキー・ホラー・ショー』で、初演からフランクン・フルターを演じ、センセーションを巻き起こした。同作は現在もブロードウェイで上演されるなど、世界中で再演されている。
映画版でもフランクン・フルター役を続投したカリーさんは、その後も舞台とテレビ、映画の世界で活躍を続け、声優やミュージシャンとしても活動。1990年にABCで放送されたスティーブン・キング原作の『IT／イット』でペニーワイズを演じたほか、『アニー』（1982）、『レッド・オクトーバーを追え！』（1990）、『ホーム・アローン2』（1992）、 『三銃士』（1993）、『チャーリーズ・エンジェル』（2000）、『最‘新’絶叫計画』（2001）などに出演し、印象的な役を演じた。
ハーウィッツは声明で、「彼は生涯を通じ、型にはめられることや、人に期待を押し付けられることを拒み続けた」とつづり、「50年にわたり、コメディ、ホラー、ドラマ、音楽の間を自在に行き来し、数え切れないほどのダイナミックなペルソナで、自身と大勢のファンを楽しませてきました」「ポップカルチャーにこれ程の爪痕を残せる俳優は多くありません」とコメント。
さらに、「2012年に重度の脳卒中を患った後も、作家として活動するなど、アーティストとして功績を重ねました。唯一無二で華やかなキャラクターと、色彩豊かな舞台パフォーマンスで広く知られていましたが、彼を知る者から見る彼のレガシーは、その好奇心と広い視野、寛大で優しい心でした。最後の瞬間までそれらは開かれたままで、期待に満ちていました」と伝えた。
【写真】映画『ロッキー・ホラー・ショー』（1975）ティム・カリーさん演じるフランクン・フルター
Deadlineによると、長年カリーさんのマネージャーを務め、友人でもあったマーシャ・ハーウィッツが明らかにした。トニー賞に3度のノミネートを誇るカリーさんは、2012年に重度の脳卒中を患って以降、健康上の不安を抱えていたという。死因は明らかになっていない。
映画版でもフランクン・フルター役を続投したカリーさんは、その後も舞台とテレビ、映画の世界で活躍を続け、声優やミュージシャンとしても活動。1990年にABCで放送されたスティーブン・キング原作の『IT／イット』でペニーワイズを演じたほか、『アニー』（1982）、『レッド・オクトーバーを追え！』（1990）、『ホーム・アローン2』（1992）、 『三銃士』（1993）、『チャーリーズ・エンジェル』（2000）、『最‘新’絶叫計画』（2001）などに出演し、印象的な役を演じた。
ハーウィッツは声明で、「彼は生涯を通じ、型にはめられることや、人に期待を押し付けられることを拒み続けた」とつづり、「50年にわたり、コメディ、ホラー、ドラマ、音楽の間を自在に行き来し、数え切れないほどのダイナミックなペルソナで、自身と大勢のファンを楽しませてきました」「ポップカルチャーにこれ程の爪痕を残せる俳優は多くありません」とコメント。
さらに、「2012年に重度の脳卒中を患った後も、作家として活動するなど、アーティストとして功績を重ねました。唯一無二で華やかなキャラクターと、色彩豊かな舞台パフォーマンスで広く知られていましたが、彼を知る者から見る彼のレガシーは、その好奇心と広い視野、寛大で優しい心でした。最後の瞬間までそれらは開かれたままで、期待に満ちていました」と伝えた。