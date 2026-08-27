韓国・済州島で行方不明者4人の遺体がわずか3日のうちに相次いで見つかりました。このうち2人の捜索を担当していた警察官が捜査を事実上放置していたことが明らかになり、批判が強まっています。

【映像】現場付近の様子＆逮捕された警察官

韓国メディアによりますと24日、5月から行方不明となっていた30代の韓国人女性が済州島の農場で遺体で見つかりました。

担当した男性警察官は女性の家族に「本人と連絡がとれた」と嘘の説明をし、捜査開始から2時間半ほどで事件を終結させた疑いがもたれています。警察は、この警察官を職務放棄などの疑いで逮捕しました。

この警察官は、7月に失踪した60代の男性についても家族に嘘の説明をして事件を終結させていて、男性は22日に遺体で見つかりました。

さらに、23日にも別の行方不明者の遺体が発見され、3日間で4人の遺体が相次いで見つかりました。

この警察官が1年5カ月で担当した行方不明事件は298件で、警察は全ての事件について捜査が適切だったかを調べています。

一方、女性については26日、自宅から持ち出したとみられる紐が見つかり、警察は他殺の可能性は低いとみています。

事件を受けて李在明大統領は閣議で「警察の緩みや無責任な対応は深刻な問題だ」と述べ、警察の改革の必要性を訴えました。（ANNニュース）