イラストレーターのNENEさんの漫画がインスタグラムで1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

イギリスで暮らす作者。夏のある日、クーラーのないロンドンの地下鉄に乗ったところ、車内はまるでサウナのような暑さでした。しかし、向かい側に坐っているイギリス人のビジネスマンは…という内容で、読者からは「マジか！？」「さすが英国紳士」「おしゃれとは我慢も大切」などの声が上がっています。

日本とは違う、イギリスの夏の服装に驚き

NENEさんは、インスタグラムで作品を発表しています。NENEさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

NENEさん「私が渡英した約25年前は、今と比べると30度を超える日は少なく、9月にはコートを着ていたくらいなので、真夏にフルスーツ姿の人を見ても何とも思いませんでした。ところが最近は30度を超える日がかなり増え、夏のロンドンは以前とはだいぶ様子が変わりました。特に、地下深くを走る地下鉄は冷房のない車両も多く、暑い日はほぼサウナ状態です。半袖短パンでもうだるような暑さなのに、そんな中でも涼しい顔でスーツを着て歩いている男性を見かけて、『暑くないの！？』と思ったことがきっかけです」

Q.イギリスのビジネスマンの皆さんは、基本的に夏でも長袖のスーツスタイルなのですか。

NENEさん「そもそもイギリスでは、日本ほど『仕事＝スーツ』ではなく、スーツを着る職種自体がそれほど多くないんです。街でスーツ姿の人を見ると、『政治か金融、不動産、法律関係かな？』と思うほど。そういった方々も、最近はノーネクタイだったり、暑い日はジャケットを脱いでいたりする人が増えました。ただ、ロンドン中心部、特に金融街などを歩いていると、かなり暑い日でも長袖シャツにジャケット、革靴という格好をした人を見かけます。しかも、こちらが思っているほど『暑い！』という感じを表に出さず、平然とした顔で歩いているんですよね。それを見るたびに『“英国人”をしていて、偉いな〜』と思ってしまいます」

Q.そんな皆さんを見て、どのように感じますか。

NENEさん「最初はただただ、『暑くないの！？』という感想でした。これだけ暑いのに、それでもきっちりスーツを着て涼しい顔をしている人を見ると、何だか『英国紳士の騎士魂』のようなものを感じます（笑）。今年のウィンブルドン開催中もかなり暑かったのですが、テレビをつけるたびに、客席にはジャケット姿で何時間も涼しい顔をして観戦している男性がたくさんいて。見ているこちらが心配になりました。もちろん本人たちはそんな大げさなことは考えていないと思いますが、暑くてもその場に合った服装を1ミリも崩さない姿は、ちょっと格好いいなとすら感じます」

Q.イギリスでは、暑さ対策として主にどのようなことをしていますか。

NENEさん「日本のように家庭用エアコンが広く普及しているわけではないので、扇風機を使ったり、日中はカーテンやブラインドを閉めて日差しを入れないようにしたり、涼しくなった夜は窓を開けたりしています。私も渡英したばかりの頃は『暑いなら窓を開ければいいのでは？』と思っていましたが、『外の方が暑い時間帯は窓を閉めておいて、気温が下がってから空気を入れ替える』というのは、こちらで覚えた暑さ対策です。

後は、とにかく日陰を探します。ヨーロッパの夏の日差しって、ジリジリして痛いくらい強く感じるんですよ。イギリスは長い間、『暑さ対策が必要な国』というイメージがあまりなかったと思うのですが、近年は夏の暑さへの備えを意識することがずいぶん増えたと感じます」

Q.日本の夏と比べて、スーツ以外にもカルチャーショックを受けたことはありますか。

NENEさん「日差しに対する感覚の違いです。日本だと日傘やアームカバーなど、とにかく日差しを避けようとする人が多いですが、イギリスでは晴れると公園や芝生に人が一斉に出てきて、太陽を浴びています。こちらでは晴天そのものが貴重なので、『せっかく晴れたから外へ！』という風潮があるんです。それに、イギリスでは、日焼けした肌がバカンスや余暇を楽しんでいるイメージと結びついて、魅力的に受け取られることもあるので、積極的に日焼けを楽しむ人も多いです。真夏の日向で芝生に寝転んでいる人たちの大群を見ると、『ああ、夏が始まったなあ』と思います。20度を超えたくらいから急に薄着になって、ひなたぼっこをする人たちが増え始めます」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

NENEさん「『おしゃれは我慢！』『さすが英国紳士』など、イギリス紳士の意地を称賛するコメントをいただきました。また、日本ではよく見かけるけれど、イギリスではほとんど見かけない『半袖シャツにネクタイ』はアリかナシか、という話でも盛り上がりました。私自身、日本の夏を20年以上体験していないので、最近の日本では夏の服装がどうなっているのかなど知らないことも多く、皆さんのコメントを読んでいて、とても興味深かったです」