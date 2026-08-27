「フラグ気にしてるやつはバカ」優勝マジック投稿の炎上で浮き彫りになる阪神ファンの負け犬根性
プロ野球愛好家のトラヤマ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【賛否両論】さばかんの阪神優勝マジック点灯投稿が炎上してる件について。【※メンバーシップお試し動画】2026年8月26日」を公開した。動画では、阪神タイガースの優勝マジックに関する投稿が炎上した騒動を取り上げ、優勝フラグに怯える一部のファンに対して「負け犬根性」と苦言を呈している。
動画冒頭、トラヤマ氏は阪神タイガース特化型YouTuberの「さばかん」氏が、マジック点灯に関する情報を発信したことで炎上し、投稿を控える事態になったことについて言及。「ほんまにくだらない」と切り捨て、フラグが立つことを極端に恐れるファン心理に疑問を投げかけた。
トラヤマ氏は「今の阪神と昔の阪神を一緒にすんな」と力説する。現在の阪神は他球団にまくられる恐怖はないと断言し、「フラグ同好会で倒れるようなチームじゃない」とチームの強さを強調した。さらに、3年間で2回の優勝を果たしている現状を踏まえ、フラグを気にするファンに対して「気持ち悪い」「常勝軍団だろ俺たち」と厳しい言葉を並べた。ソフトバンクホークスファンを例に挙げ、「ホークスファンでそんなこと言ってる人を見たことがない。気にしているやつはほんまにバカやと思う」と、いつまでも「負け犬根性」を引きずっている姿勢を非難した。
また、18年ぶりの優勝を果たした際の「アレ」というスローガンについては、当時は良かったとしつつも「もう違う。堂々と優勝、マジックと言っていこう」と提言。「優勝」と口に出すことで目標に近づき、プレッシャーをはねのけるメンタルが必要だと語る。
最後にトラヤマ氏は、炎上によって情報の更新が止まったマジック点灯について「誰かが絶対つぶやくから、代わりに俺がやる」と自ら発信していくことを宣言。「フラグなんて気にしたら負け」「堂々と言っていこう」と前向きな姿勢を示し、ファンに対して常勝軍団としての誇りを持つよう力強く呼びかけた。
動画冒頭、トラヤマ氏は阪神タイガース特化型YouTuberの「さばかん」氏が、マジック点灯に関する情報を発信したことで炎上し、投稿を控える事態になったことについて言及。「ほんまにくだらない」と切り捨て、フラグが立つことを極端に恐れるファン心理に疑問を投げかけた。
トラヤマ氏は「今の阪神と昔の阪神を一緒にすんな」と力説する。現在の阪神は他球団にまくられる恐怖はないと断言し、「フラグ同好会で倒れるようなチームじゃない」とチームの強さを強調した。さらに、3年間で2回の優勝を果たしている現状を踏まえ、フラグを気にするファンに対して「気持ち悪い」「常勝軍団だろ俺たち」と厳しい言葉を並べた。ソフトバンクホークスファンを例に挙げ、「ホークスファンでそんなこと言ってる人を見たことがない。気にしているやつはほんまにバカやと思う」と、いつまでも「負け犬根性」を引きずっている姿勢を非難した。
また、18年ぶりの優勝を果たした際の「アレ」というスローガンについては、当時は良かったとしつつも「もう違う。堂々と優勝、マジックと言っていこう」と提言。「優勝」と口に出すことで目標に近づき、プレッシャーをはねのけるメンタルが必要だと語る。
最後にトラヤマ氏は、炎上によって情報の更新が止まったマジック点灯について「誰かが絶対つぶやくから、代わりに俺がやる」と自ら発信していくことを宣言。「フラグなんて気にしたら負け」「堂々と言っていこう」と前向きな姿勢を示し、ファンに対して常勝軍団としての誇りを持つよう力強く呼びかけた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
現在チャンネル登録者10万人を目指しています。 主に阪神戦がある日は毎日投稿してます。 たくさんの阪神ファン＆プロ野球ファンに おもしろいと思える動画を投稿しています。 "トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。