MLBのブルージェイズが日本時間27日、球団公式SNSを更新。岡本和真選手が今季チームトップの成績をおさめていることを紹介しつつ、集中して打撃練習を行う様子を公開しました。

今回、ブルージェイズは公式インスタグラムのストーリーズで試合前の打撃練習を行う岡本選手の映像を公開。ケージのなかの岡本選手が集中した様子で構え、鋭いスイングをみせています。そこには「Kaz leads the team in RBIs(打点でチームトップのカズ)」とつづられ、打線を牽引する活躍や成績を収めていることを紹介しました。

その岡本選手は、今季メジャー挑戦1年目ながら巨人時代からみせていた打撃力を発揮。ホワイトソックスの村上宗隆選手に抜かれるまで、大谷翔平選手が持っていた日本人MLB1年目最多本塁打記録を更新するなど、目覚ましい活躍をみせています。

またここまで今季26本塁打を放っていて、これが球団新人記録。さらに本塁打数でも今季チームトップの本数を記録しています。

そして今回紹介された打点については『74』をマーク。チーム2位のアンドレス・ヒメネス選手の49打点を大きく突き放して、堂々トップに立っています。