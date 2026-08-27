寝起きであちこち走り回る、いわゆる「トイレハイ」状態だったという猫ちゃん。投稿主さんがそんな猫ちゃんと遊んでいたところ、後ろにいたもう1匹の猫ちゃんが見せた表情がなんとも面白かったそうです。Xでの表示回数は110.4万件にのぼりました。

【動画：『テンション高めの猫』と遊んでいたら…背後にいた同居猫の『まさかの表情』】

りんちゃんの後ろで飛び出した、ちったんのまさかの表情

今回、Xに投稿したのは「もふもふの家」さん。登場したのは、猫のりんちゃんとちっちちゃんです。

寝起きで気分が高ぶっていたりんちゃんと投稿主さんが遊んでいる、その後ろには、ちっちちゃんの姿があったのだとか。りんちゃんの様子や匂いを察知したのか、ちっちちゃんは口を半開きにする、いわゆるフレーメン反応を見せていたようです。目を丸くして驚いたような、怒ったような表情を見せていたのだとか…。

耳を横に伏せた「イカ耳」の状態でこの表情を見せていたところも見どころ。よほど、衝撃的だったのかもしれないですね。

「くっせーwww」の一言に笑いが広がる

この様子を見たXユーザーたちからは、「勝手に嗅いどいて失礼よなw」「100点のくっせーwww」など、笑いを誘うコメントが数多く寄せられました。まさかの匂いに驚いて素の表情がこぼれてしまったのか、それとも遊びに夢中な様子を見て思わずつられてしまったのか。真相は本猫のみぞ知るところですが、そのユニークな表情のおかげで、多くの人を笑顔にしてくれたようです。とっても可愛くておもしろい、猫のりんちゃんとちっちちゃんでした。

写真・動画提供：Xアカウント「もふもふの家」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。