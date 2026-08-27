英サリー州ライトウォーターの「ホールマーク・レイクビュー・ケアホーム」で暮らすエセル・ケータハムさんが、8月21日に117歳の誕生日を迎え、家族や友人と節目を祝った。 エセルさんは声明で、「心温まる誕生日の祝福をありがとうございます。117歳になっても、ラマを撫でたり国王と手をつないだり、今年は多くの『人生初』を経験できました。家族や友人と素晴らしい一日を過ごせました。来年がどんな年になるか楽しみにしています」と喜びを語った。



【写真】2025年9月、チャールズ国王と面会したエセル・ケータハムさん

2025年4月に116歳で死去したブラジル人修道女イナ・カナバッロ・ルーカスさんの後を継ぎ、存命中の世界最高齢となったエセルさん。116歳の誕生日からわずか数週間後にはチャールズ国王の訪問を受け、あいさつを交わしながら手を握り合った。面会中、エセルさんは当時21歳だったチャールズ国王が1969年に皇太子としての立場を正式にお披露目する立太子礼（プリンス・オブ・ウェールズ叙任式）に臨んだ際、自身も参加していたことを回想。「当時の女の子たちはみんなあなたに夢中で、結婚したがっていました」とお茶目に語りかける場面もあった。



1909年8月21日、ハンプシャー州シップトン・ベリンジャーで8人きょうだいの7番目として生まれたエセルさんは、1910年に死去したエドワード7世の治世を生きた最後の存命人物でもある。18歳でインドへ渡り軍人家庭のオーペア（住み込みのベビーシッター）として働いた後、1931年に夕食会で英国陸軍中佐のノーマン・ケータハムさんと出会い結婚した。 夫妻はソールズベリーで生活した後、ノーマンさんの赴任に伴いジブラルタルや香港へと移住。エセルさんは香港で保育園を設立し、2人の娘を育て上げた（娘はいずれも先立っている）。ノーマンさんは1976年に他界した。



英国の君主はエドワード7世、ジョージ5世、エドワード8世、ジョージ6世、エリザベス2世と続き、現在のチャールズ3世へと受け継がれている。



なお驚異的な長寿は家系でもあり、姉のグラディスさんも104歳まで生きた。エセルさん自身も97歳まで車の運転を続け、100歳を超えても高度な頭脳戦として知られるトランプゲームのコントラクトブリッジを嗜んでいた。さらに2020年、110歳の時には新型コロナウイルス感染症を克服している。



117歳に達したエセルさんだが、史上最高齢の記録更新にはまだ到達していない。ギネス世界記録によると、歴代最高齢記録は122歳164日を生きたフランス人女性のジャンヌ・カルマンさんが保持している。



なお、日本最高齢女性の記録は2022年に119歳107日で亡くなった田中カ子さん。 現時点で世界歴代2位の記録となっている。



（ロイター／よろず～ニュース編集部）