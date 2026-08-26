施設の防犯カメラに「見張りに来た人間」うろつく様子　電動キックボードは事件10〜20分前にレンタル　中野ブロードウェイ高級腕時計窃盗

中野ブロードウェイでおよそ2億円相当の高級腕時計が盗まれた事件で、犯人の足取りについて、逃走している2人組が犯行後、中野駅方向に逃げたとみられることが分かった。

被害店舗は営業を再開「法の裁きを」

リポート：

午前11時です。被害のあった店舗はただいま営業を再開しました。割られていたショーケースは片付けられています。

いつもと同じ時間にシャッターが開いたのは、25日、2人組の男に高級腕時計4本、合計約2億円相当を奪われた東京・中野区の時計店だ。

26日、通常通り営業を開始した店の入り口には、関係者とみられる人物が立っていた。

リポート：

こちらの中野ブロードウェイにある高級腕時計店で、白昼堂々、犯行が行われました。

事件が起きたのは25日の正午前。

店に侵入してきた2人組の1人が、ショーケースのガラスをハンマーでたたき割り、中から高級腕時計4本を奪い逃走したのだ。

この間、わずか10秒ほどの犯行だった。

盗まれたのは、6515万円で販売されていたリシャール・ミルや、5279万円で販売されていたパテック・フィリップなどの高級腕時計4本。

その合計被害額は、1億9158万円だ。

被害に遭った時計店は25日、SNSに次のようなコメントを日本語と英語で投稿した。

被害店舗のSNSより：

今回の事件に関わった者たちが、法の裁きを受けることを心より願っております。

10分前から“見張りの人間”うろうろ

被害店舗が入る中野ブロードウェイの関係者は、犯人とみられる人物が施設内の防犯カメラに映っていたと話した。

中野ブロードウェイの関係者：

男性ですね。髪は帽子をかぶっているので分からないんですけど。（その映像は）2人確認できて、見張りに来た人間が10分前ぐらいからですかね、うろついている感じだったと思います。

また、逃走する2人組を目撃した人は…。

目撃者：

真っ黒い服装で、1人目はすぐにかけていって、2人目は前に黒いリュックを抱えて逃げていった。（Q.背中じゃなくて前に？）前に抱えていたので、それが印象に残っています。

2人組は現場近くの大通りに出た後、1人が走って南に。もう1人は電動キックボードで北に逃走したという。

合流した2人は中野駅方向へ逃走か

捜査関係者への取材で、逃走に使われた電動キックボードは、事件が起きる10分から20分前にJR中野駅周辺で借りられたものだったことが分かった。

さらに…。

リポート：

現場から少し離れた中学校付近の遊歩道ですが、このあたりに電動キックボードや、また衣服が落ちていたということです。

別々に逃げていた2人は、現場から約300メートル離れた遊歩道で合流。

その場に電動キックボードと犯行時に着ていた黒い服などを脱ぎ捨て、中野駅方向に逃げたとみられている。

警視庁は逃げた2人組の行方を追っている。

（「イット！」8月26日放送より）