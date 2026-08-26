愛知県岩倉市で人気の「cafeくるり」。一見、オシャレなカフェですが、店の奥には本格的なスポーツ施設が広がっています。一風変わったこの組み合わせが生まれた背景には、店長の家族への思いがありました。

■店の奥には本格スポーツ施設





愛知県岩倉市、名鉄岩倉駅から徒歩5分の場所にある「cafeくるり」。2026年でオープン13年目を迎える、白を基調としたおしゃれな雰囲気のカフェです。

宇治抹茶を使った「抹茶ラテ」（550円）や、フルーツや野菜が入ったヨーグルトドリンク「ピンクのヨーグルト」（550円）が人気。



さらに、「はちみつ＆ホイップ フレンチトースト」（450円）や、甘さ控えめの「チョコバナナワッフル」などのスイーツも充実しています。

食事メニューでは、ソーセージや野菜、雑穀米、スープ、サラダが付いた「チーズフォンデュ」（1000円）もリーズナブルと評判です。



そんな本格カフェの最大の特徴は、店の奥にあるスポーツ施設。跳び箱や鉄棒、本格的なトランポリンまで備えられています。



店長・松浦由香さん：

「皆さん、前宙やバク転、宙返りなどをされています」



アクロバットの技にも挑戦できる本格的な設備です。

週末には、大人から子どもまで幅広い世代が訪れ、思い思いに練習をしています。



体操選手を夢見る7歳、9歳、12歳の3兄弟も練習していました。



男の子：

「家にはないトランポリンがあるので、練習しやすいです」



ブレイクダンスの練習をする人の姿もありました。

男性：

「アクロバットをやっているので、こんなに良い練習場所はない。ありがたいです」

■娘のために作った練習場がきっかけ





しかし、なぜカフェに本格的なスポーツ施設を作ったのでしょうか。



店長・松浦さん：

「ここをオープンする前、チアリーディングをやっていた娘が、バク転や宙返りの練習のために東京まで夜行バスで行っていたんです。それがきっかけです」

松浦さんは、娘が安心して練習ができる場所を作りたいと、まずはスポーツ施設をオープンしたといいます。



松浦さん：

「先にスポーツ施設で、練習に来る方から『休憩できたらいいね』という声をいただいたので、カフェをオープンしました」



実は、カフェにスポーツ施設を併設したのではなく、順番はその逆。スポーツ施設に、休憩用のカフェを後から併設したのです。

客：

「炭酸が飲めて元気が出て、また練習ができます」

別の客：

「カフェとスポーツ施設という違うジャンルが一緒になっているのが面白いです」



運動後に食事やドリンクを楽しめるのも、この店ならではの魅力です。

しかも、スポーツ施設の利用料金は、30分300円と良心的。



松浦さん：

「公共施設に合わせた値段設定にしています。運動後にカフェを利用する方もいらっしゃって、ありがたいです」



娘への思いから始まった場所は、今では世代を越えて多くの人に愛されています。



2026年8月3日放送