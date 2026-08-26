机の上が一瞬で片付く！ダイソー幻の神アイテムが遂に再販決定！
YouTubeチャンネル「100均ごま」が、「机の上が一瞬で片付く…ダイソー幻の神アイテムが遂に再販！」と題した動画を公開した。動画では、DAISO（ダイソー）でかつて話題を集め、このほど再販された「多機能引き出しケース」をピックアップ。散らかりがちなデスク周りの小物を一瞬でスッキリ整理できるその高い機能性を、具体的な収納例を交えながら詳しく解説している。
動画の冒頭では、文房具や小物が散乱していた机の上が、このケースを導入することで見違えるように整頓される様子が映し出される。本商品はダイソーの収納コーナーで販売されており、価格は550円。
動画内で特に推されているのが、本体左側に配置されたペン立て部分だ。収納部が斜めに設計されているため、「欲しいペンがすぐ見つかるし、ペンの出し入れがめちゃくちゃラク」と、その実用性を高く評価している。また、下部にはセリアで購入したという手帳用のサンリオシートシールや付箋などを収納できる細長いスペースも確保されている。
右側には、クリア素材で中身が見えやすい引き出しが2つ備わっている。ネイルボトルは高さが合わず入らなかったものの、シャーペンの芯や大きめの消しゴムなどが余裕で収まるサイズ感だ。さらに、上部には4つの仕切り板が付属。溝に沿って差し込むことでスペースを自由に区切ることができ、ジェルネイルなどの細かいアイテムを綺麗に整列させて収納する様子が実演された。
天面にもシールや付箋などを置けるスペースがあり、卓上掃除機やタイマー、イヤホンといった作業のお供もまとめて配置可能だ。「一番下も意外と見やすい」と細部の使い勝手にも触れ、「バズるのも納得の収納用品でした」と絶賛して締めくくっている。デスクの整理整頓に悩む人にとって、見逃せないアイテムとなりそうだ。
動画の冒頭では、文房具や小物が散乱していた机の上が、このケースを導入することで見違えるように整頓される様子が映し出される。本商品はダイソーの収納コーナーで販売されており、価格は550円。
動画内で特に推されているのが、本体左側に配置されたペン立て部分だ。収納部が斜めに設計されているため、「欲しいペンがすぐ見つかるし、ペンの出し入れがめちゃくちゃラク」と、その実用性を高く評価している。また、下部にはセリアで購入したという手帳用のサンリオシートシールや付箋などを収納できる細長いスペースも確保されている。
右側には、クリア素材で中身が見えやすい引き出しが2つ備わっている。ネイルボトルは高さが合わず入らなかったものの、シャーペンの芯や大きめの消しゴムなどが余裕で収まるサイズ感だ。さらに、上部には4つの仕切り板が付属。溝に沿って差し込むことでスペースを自由に区切ることができ、ジェルネイルなどの細かいアイテムを綺麗に整列させて収納する様子が実演された。
天面にもシールや付箋などを置けるスペースがあり、卓上掃除機やタイマー、イヤホンといった作業のお供もまとめて配置可能だ。「一番下も意外と見やすい」と細部の使い勝手にも触れ、「バズるのも納得の収納用品でした」と絶賛して締めくくっている。デスクの整理整頓に悩む人にとって、見逃せないアイテムとなりそうだ。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
100均に8年通い続ける主婦 100均便利グッズで浮かせる収納アイデア ワイヤーネットで戻しやすい片付け 掃除しやすいスッキリ暮らし術
youtube.com/@100kinlike YouTube