「今日は病院行くで」と告げられ、車の助手席に座っていたワンコ。飼い主さんの言葉を察したかのように、なんとも分かりやすい反応を見せることとなりました。

投稿は記事執筆時点で42万再生を突破。「バンビ状態だね」「可哀想だけど可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：車の助手席に座る犬に『今日は病院行くで』と言った結果→わかりやす過ぎる『怖がり方と表情』】

「今日は病院行くで」と言われたばるくん

TikTokアカウント「1192mc」に投稿されたのは、実家で猫3匹と暮らしている「ばる」くんのお姿。とある日、食欲が落ちて様子がおかしかったことから、投稿主さんは急遽帰宅し、ばるくんを病院へ連れて行くことにしたそうです。

車の助手席で背筋をピンと伸ばして座っていたばるくん。「今日は病院行くで」と告げられると、前方を見つめたまま小刻みにブルブル…。その震えからは、緊張しているかのような雰囲気が感じられます。

呼ばれても前だけを見つめて…

そんなばるくんに、投稿主さんが「ばる？」と声をかけたそう。ところが、ばるくんは振り返ることなく正面を見つめたまま。声をかけられた直後には震えがさらに大きくなり、背筋を伸ばした姿勢のまま固まっていたといいます。

再び名前を呼ばれても、ばるくんは投稿主さんの方を見ることなく、耳を後ろに倒して一点を見つめていたそう。聞こえないふりをしているようにも見える表情が、なんとも愛おしいのでした。

早く撫でてほしいときにもブルブル…！

別の日には、窓辺の白いカーテンの間から外をじっと見つめるばるくんの姿も。投稿主さんによると、ばるくんは早く撫でてもらいたくて、車を見ると毎回うずうずするのだとか。このときも、体を小刻みに震わせていたそう。

何度「ばる？」と呼ばれても、耳を後ろへ倒したまま、じーっと外を見つめ続けていたばるくん。病院へ向かう車内でも、早く撫でてほしくて待っているときにもブルブル…。気持ちが仕草に表れているかのような、ばるくんの分かりやすい姿に頬が緩むのでした♡

話題となった投稿には「震えてるけど覚悟を決めてる顔にも見えるｗ」「犬ほど表情とか感情が分かりやすく出る動物はいないよね」「わんちゃん賢いから 病院怖いんだよね」「こっちにも恐怖が伝わってくる」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「1192mc」では、実家で暮らすばるくんと猫ちゃんたちの日常が投稿されています。さまざまな場面で豊かな反応を見せてくれる、ばるくんの愛らしい日々を、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「1192mc」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。