『VIVANT』ロケ地特定→ネット驚き「海外ロケかと思ったら…」
俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系連続ドラマ『VIVANT』（日曜午後9時）の第15話が23日に放送され、劇中で描かれた大規模な葬儀シーンをめぐって、意外なロケ地が注目を集めている。物語では海外のバルカ共和国として登場した場所が、実は埼玉県行田市。さらに撮影には約4000人のエキストラが参加していたことも話題となり、SNSでは撮影の規模に驚く声が相次いだ。
【写真】まさかの埼玉県…大規模ロケが行われたシーン
話題となったのは、第15話の序盤に登場したシーン。シーズン1でも重要な舞台となったバルカ共和国を訪れた乃木（堺）が、砂漠でラクダに乗りながら、多くの人々が集まる葬儀を目にする。テント指導者のノゴーン・ベキ（役所広司）ら幹部の葬儀として描かれたこの場面は、大勢の参列者や祭壇、車両などが並ぶ壮大な映像に。異国情緒あふれる場面だっただけに、放送後には「行田の総合公園じゃん」「ベキの葬儀って行田!?」「海外ロケかと思ったら…」と、撮影地を知る視聴者から反響が寄せられた。
今回のロケ地となった行田市は、2017年に放送された日曜劇場『陸王』の舞台としても知られる場所。多くのファンが訪れる作品ゆかりの地で、今回も大規模な撮影が行われた形となる。SNSでは「埼玉県行田市バルカ共和国！」「『陸王』でも撮影したよね」など、過去作品を思い出す声も上がっている。
【写真】まさかの埼玉県…大規模ロケが行われたシーン
話題となったのは、第15話の序盤に登場したシーン。シーズン1でも重要な舞台となったバルカ共和国を訪れた乃木（堺）が、砂漠でラクダに乗りながら、多くの人々が集まる葬儀を目にする。テント指導者のノゴーン・ベキ（役所広司）ら幹部の葬儀として描かれたこの場面は、大勢の参列者や祭壇、車両などが並ぶ壮大な映像に。異国情緒あふれる場面だっただけに、放送後には「行田の総合公園じゃん」「ベキの葬儀って行田!?」「海外ロケかと思ったら…」と、撮影地を知る視聴者から反響が寄せられた。
今回のロケ地となった行田市は、2017年に放送された日曜劇場『陸王』の舞台としても知られる場所。多くのファンが訪れる作品ゆかりの地で、今回も大規模な撮影が行われた形となる。SNSでは「埼玉県行田市バルカ共和国！」「『陸王』でも撮影したよね」など、過去作品を思い出す声も上がっている。