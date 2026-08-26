グラビア挑戦の気象予報士美女45歳、健康美が全開！ ピラティスに励む姿に反響
気象予報士の吉井明子が26日にinstagramを更新し、タイトなピラティスウェアで撮影した自撮りショットを公開。スタイルの良さに反響が寄せられている。
【写真】グラビア挑戦の気象予報士美女45歳が「スタイル抜群」 水着姿も魅力的！（10枚）
6月に「週刊プレイボーイ」（集英社）誌面上で初水着グラビアを披露したほか、同時にリリースした初のデジタル写真集「Akiko」が、週プレ グラジャパ！の6月期マンスリーランキングで1位を獲得した吉井。その前のテスト撮影の模様を写した「Akiko エピソード0−ZERO−」もデジタル写真集としてリリースされている。
そんな吉井はこの日「ピラティスのウェアは、動きやすくて可愛い、かつ背中のS字カーブがしっかりわかって姿勢が確認できるものを選んでいます」とこだわりを明かし、薄いピンクのタンクトップとレギンス姿で撮影した姿を公開している。
コメント欄には「美しい 似合いすぎです」「素敵！健康的で美しい」「かわいすぎる」「鍛えられた綺麗な身体」といった声が寄せられている。
■吉井明子（よしい・あきこ）
1980年10月15日 生まれの45歳。東京都出身で、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業し、メディアコミュニケーション研究所を修了する。大学卒業後に気象予報士となり、現在はNHKラジオの番組『マイあさ』『Nらじ』にて気象情報キャスターを担当している。今年6月には初の水着グラビア、デジタル写真集を発表して話題に。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）
【写真】グラビア挑戦の気象予報士美女45歳が「スタイル抜群」 水着姿も魅力的！（10枚）
6月に「週刊プレイボーイ」（集英社）誌面上で初水着グラビアを披露したほか、同時にリリースした初のデジタル写真集「Akiko」が、週プレ グラジャパ！の6月期マンスリーランキングで1位を獲得した吉井。その前のテスト撮影の模様を写した「Akiko エピソード0−ZERO−」もデジタル写真集としてリリースされている。
コメント欄には「美しい 似合いすぎです」「素敵！健康的で美しい」「かわいすぎる」「鍛えられた綺麗な身体」といった声が寄せられている。
■吉井明子（よしい・あきこ）
1980年10月15日 生まれの45歳。東京都出身で、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業し、メディアコミュニケーション研究所を修了する。大学卒業後に気象予報士となり、現在はNHKラジオの番組『マイあさ』『Nらじ』にて気象情報キャスターを担当している。今年6月には初の水着グラビア、デジタル写真集を発表して話題に。
引用：「吉井明子」Instagram（＠akiko_yoshii_sunny_rain）