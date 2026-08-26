「クラブ史上最悪のパフォーマンス」４−０→４−５の大逆転負けでCL出場逃す。日本人所属の欧州名門に現地メディアが苦言。指揮官は落胆「失望している」
旗手怜央が所属するセルティックは現地８月25日、チャンピオンズリーグ（CL）プレーオフの第２レグで、オーストリアの強豪LASKと敵地で対戦した。
19日の第１レグを３−０で制していたスコットランドの名門は、21分にカラム・マグレガーの得点で先制。２戦合計でリードを４点に広げる。しかし10分後に１点を返されると、48分と58分にも被弾。さらに90分にも失点してアグリゲートスコアで追いつかれる。
そして延長戦に入って109分に勝ち越し弾を献上。１−５で敗れ、２戦合計４−５で本戦出場を逃した。
まさかの大逆転負け。セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』は「セルティックが第２戦でLASKに１−５で大敗した試合は、クラブ史上最悪のパフォーマンス、敗戦のひとつとして刻まれることになるだろう」と報じた。
また同メディアによると、チームを率いるマーティン・オニール監督は試合後、「何が起きたのかを説明するのはかなり難しい」と話す。
「前半のうちに勝負を決めておくべきだった。絶好のチャンスを二度も逃してしまったのだ。我々の立場からすれば、あまりにも良くない形で失点してしまった。私のチームだから私の責任だ」
74歳の指揮官は「前半に不用意な得点を許したとはいえ、ハーフタイムの時点では、まだ十分に試合を支配していた」と振り返りつつも、「だが、さらにゴールを決められ、明らかに流れは相手に傾いた。彼らの試合をひっくり返そうとする勢いを止めるのは難しかった」とコメント。「もちろん失望している」と落胆した。
なお、第１レグで64分からピッチに立っていた旗手は、第２レグでは63分から途中出場している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジで凄い」「エース確定」21歳日本代表FWが圧巻デビュー！ドイツ初ゴールに驚嘆の声！「W杯でもっと出番欲しかった」
19日の第１レグを３−０で制していたスコットランドの名門は、21分にカラム・マグレガーの得点で先制。２戦合計でリードを４点に広げる。しかし10分後に１点を返されると、48分と58分にも被弾。さらに90分にも失点してアグリゲートスコアで追いつかれる。
そして延長戦に入って109分に勝ち越し弾を献上。１−５で敗れ、２戦合計４−５で本戦出場を逃した。
また同メディアによると、チームを率いるマーティン・オニール監督は試合後、「何が起きたのかを説明するのはかなり難しい」と話す。
「前半のうちに勝負を決めておくべきだった。絶好のチャンスを二度も逃してしまったのだ。我々の立場からすれば、あまりにも良くない形で失点してしまった。私のチームだから私の責任だ」
74歳の指揮官は「前半に不用意な得点を許したとはいえ、ハーフタイムの時点では、まだ十分に試合を支配していた」と振り返りつつも、「だが、さらにゴールを決められ、明らかに流れは相手に傾いた。彼らの試合をひっくり返そうとする勢いを止めるのは難しかった」とコメント。「もちろん失望している」と落胆した。
なお、第１レグで64分からピッチに立っていた旗手は、第２レグでは63分から途中出場している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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