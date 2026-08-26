今度、めいが結婚することになりました。ご祝儀は10万円包むつもりでしたが、夫から「5万円で十分じゃない？」と言われ意見が割れています。叔父・叔母のご祝儀相場はいくらでしょうか？

めいの結婚式で叔父・叔母が包むご祝儀の目安

叔父・叔母からおい・めいへ渡す結婚祝いは、友人や同僚へのご祝儀より高くなる傾向があります。

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会が行った「第6回婚礼に関するアンケート調査」（調査期間：令和5年10月1日～令和6年3月31日）によると、新郎新婦の叔父・叔母が包んだご祝儀の最多回答額は5万円、平均額は8万1629円でした。こうした結果を見ると、5万円と10万円のどちらも相場から大きく外れた金額ではではないと考えられます。

ただし、平均額だけを見て「8万円程度包まなければならない」と考える必要はありません。平均額はあくまで調査結果をまとめた数値であり、個々の家庭にそのまま当てはまる基準ではないためです。

実際のご祝儀額は、新郎新婦との関係性や年代、地域や家庭ごとの慣習などによって変わります。そのため、結婚式や披露宴に出席する叔父・叔母が、めいへのご祝儀として5万円を包むことも、一般的な選択の一つといえるでしょう。



めいへのご祝儀を5万円と10万円で迷ったときに考えたいポイント

めいへのご祝儀を5万円と10万円のどちらにするか迷ったときは、自分の年代やめいとの関係性を踏まえて考えると決めやすくなります。

先述の「第6回婚礼に関するアンケート調査」では、叔父・叔母の年代別に見ると、30～40代では5万円、50代以上では10万円が最多回答額でした。この結果から、年齢が上がるにつれて、ご祝儀を多めに包む人が増える傾向がうかがえます。

例えば、めいと普段から交流が多く、幼い頃から成長を見守ってきたのであれば、10万円を包んでしっかりお祝いするのもよいでしょう。一方、交流がそれほど多くない場合や、自分たちの家計への負担を抑えたい場合には5万円という選択肢もあります。

ご祝儀は、金額が高ければよいというものではありません。親族だからと無理をして高額を包むのではなく、めいとの関係性や家計の状況も考えながら、無理なくお祝いできる金額を選ぶことが大切です。



夫婦で結婚式に出席する場合はご祝儀を増やしたほうがよい？

夫婦2人でめいの結婚式に招待されている場合は、1人で出席するときよりもご祝儀を多めにすることを検討するとよいでしょう。

ご祝儀には、お祝いの気持ちだけでなく、披露宴で提供される料理や引き出物への配慮という意味合いもあります。そのため、今回のように夫婦でめいの結婚式へ出席するのであれば、10万円を包むのも一般的な選択肢の一つです。

ただし、夫婦で出席するからといって、必ず10万円を包まなければならないわけではありません。親族へのご祝儀額は、新郎新婦との関係性や年齢、地域・家庭ごとの慣習などによって金額が異なります。

また、同じ立場の叔父・叔母がいる場合は、事前に金額を確認しておくと親族内で大きな差が生じにくくなります。夫婦で話し合いながら、周囲とのバランスや家計への負担も踏まえて、無理のない金額を決めることが大切です。



めいへのご祝儀は相場だけでなく親族内のバランスも考えよう

めいへのご祝儀は、5万円でも10万円でも一般的な相場から大きく外れた金額ではありません。金額を決める際は、夫婦で出席するかどうかに加え、めいとの関係性や家計への負担も踏まえて考えることが大切です。

また、同じ立場の叔父・叔母がいる場合は、事前に金額を確認しておくと、親族内で大きな差が生じるのを避けやすくなります。相場だけを基準にせず、周囲とのバランスも意識しながら、夫婦で納得できる金額を決めて気持ちよくお祝いしましょう。



出典

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 第6回婚礼に関するアンケート調査 集計結果

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー