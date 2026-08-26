佐藤龍之介 ２戦連続先発出場に８点の高評価「バレンシア攻撃陣における唯一の光」
スペイン１部バレンシアに加入したＭＦ佐藤龍之介（１９）は２５日（日本時間２６日）にホームで０―で敗れたベティス戦にフル出場し、存在感を高めた。
スペインデビューとなったリーグ初戦（２２日）に続いて２試合連続スタメンの佐藤は積極的に攻撃参加。前半３分にファーストシュートを放つと１２分にはペナルティーエリア内でパスを受けてシュートを打つなど、果敢にゴールへ迫った。この日は無得点ながら攻撃の起点となり、何度も好機を演出。ＣＫキッカーを任されるなど、中心選手のようなパフォーマンスを見せた。
スペインメディア「ＥＬＤＥＳＭＡＲＱＵＥ」は選手採点で佐藤をチームトップの８点とし「この日本人はまるで生まれてからずっとバレンシアにいるかのようだ。常にピッチにいて、すべてのボールに食らいつく。１２分にはバレンシアがリードする絶好のチャンスがあった」とし「守備でも攻撃でもピッチの至るところに顔を出した」と高評価。同メディア「ＳＵＰＥＲＤＥＰＯＲＴＥ」も「佐藤、攻撃陣における唯一の光」とし「バレンシアは機敏な攻撃的ＭＦ、佐藤のエネルギーとダイナミズムに頼らざる得なかった」伝えた。
バレンシアは１分け１敗で今季まだ白星はないものの、１９歳の新星が今後のチームをけん引するはずだ。