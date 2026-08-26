「輝きを放った」「彼はどこにでもいる」プレミア開幕戦は出番なしも…３日後に先発した日本代表MFが躍動、現地メディアはチーム最高評価！「素晴らしい活躍を見せた」
現地８月25日、カラバオカップ２回戦で、日本代表MF田中碧が所属するリーズがノッティンガム・フォレストと対戦。50分にダニエル・ジェームズのゴールで先制すると、75分位はジェームズ・ジャスティンが追加点を奪い、２−０で快勝した。
22日のプレミアリーグ第１節ノッティンガム・フォレスト戦では出番がなかった田中はボランチで先発。カウンターの起点になった後に前線に駆け上がってボレーシュートを放っただけでなく、絶妙な縦パスで味方の決定機を演出するなど、68分に交代するまで躍動した。
そんな27歳MFをリーズの専門サイト『MOTLeedsNews』は、「タナカが輝きを放った」と絶賛。「彼はどこにでもいる。リーグ開幕戦では出番なしに終わったが、今回は素晴らしい活躍を見せた」と高評価し、採点ではチーム最高の「９点」を与えている。
リーズは次戦、30日にリーグ戦でブレントフォードと激突。田中に出番は訪れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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そんな27歳MFをリーズの専門サイト『MOTLeedsNews』は、「タナカが輝きを放った」と絶賛。「彼はどこにでもいる。リーグ開幕戦では出番なしに終わったが、今回は素晴らしい活躍を見せた」と高評価し、採点ではチーム最高の「９点」を与えている。
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