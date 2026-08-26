『踊る大捜査線 N.E.W.』ユースケ、真矢ミキ、水野美紀らおなじみの顔ぶれ集結 “現在”を映す特別映像公開
俳優の織田裕二が主演する映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）から、シリーズを彩ってきたオリジナルメンバーの現在を紹介する特別映像が公開された。
【動画】『踊る大捜査線 N.E.W.』ユースケ、真矢ミキ、水野美紀らおなじみの顔ぶれ集結 “現在”を映す特別映像公開
1997年に連続ドラマとして始まった「踊る大捜査線」シリーズは、脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官・青島俊作（織田）と仲間たちの物語を、熱さとユーモアを交えて描き、人気を博した。1998年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE』は興行収入100億円を突破。2003年の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は、興行収入173.5億円を記録し、22年間という長きにわたって邦画実写1位の座に君臨し続けた。
『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』から14年ぶりとなる最新作の舞台は、世界有数の巨大都市・東京。警視庁捜査一課に着任した青島に、史上最悪クラスの難事件が次々と押し寄せる。
公開された映像には、かつて青島とともに現場を駆け抜けた元湾岸署のメンバーや、警察庁の要職に就いたキャリア組など、おなじみの顔ぶれが続々と登場する。
真下正義（ユースケ・サンタマリア）は、「MOC（移動式作戦司令卓）」と書かれたモニターの前に立ち、“極秘”捜査を予感させる姿を披露。本庁初の女性管理官だった沖田仁美（真矢ミキ）は、さらに“責任”ある役職に就き、青島と亡き室井慎次への思いを語り合う。
青島が最初に担当した事件の被害者の娘で、『交渉人 真下正義』で真下と結ばれた雪乃（水野美紀）は、管理官となった息子・勇気を“溺愛”する母親に。湾岸署で立ち番を担当していた緒方薫（甲本雅裕）は捜査一課に配属され、身代金を運ぶ青島を“追跡”する。
湾岸署のベテラン刑事・和久平八郎（いかりや長介）の甥・和久伸次郎（伊藤淳史）は八重洲署の刑事課長に昇進。同じく八重洲署勤務の木島丈一郎（寺島進）は持ち前の勘を武器に、高速道路の“封鎖”に動く。
中国からの研修生だった王明才（滝藤賢一）は太極拳のインストラクターとなり、両親との日本旅行中に事件へ巻き込まれる。爆発物処理班の指導員となった眉田克重（松重豊）も、熟練の技を見せる。
いつもは冷静な捜査一課の桜章太郎（松下洸平）は、憧れの青島との捜査に大興奮。スリーアミーゴスこと神田総一朗（北村総一朗）、袴田健吾（小野武彦）、秋山春海（斉藤暁）もそろって登場。
警視庁MOCの栗山孝治（川野直輝）、仁狩英明管理官（西村直人）は、相変わらず威圧的な態度で捜査の指揮を執る。坂村正之長官補佐（升毅）、一倉正和刑事局長（小木茂光）は、幹部の特権を駆使して円卓会議室から捜査を見守る。五十嵐学人（加藤満）は、和久の精神を受け継ぐ古参捜査員として“足で捜査する”スタイルを貫いている。
捜査資料管理センターの明石幸男（赤ペン瀧川）、特殊急襲部隊（SAT）のシニアコーディネーターとなった草壁中（高杉亘）、退任後も周囲へ指示を出す安住武史（大和田伸也）らの姿も。
このほか、室井が故郷・秋田で育てた「ムロイズム」の継承者、森貴仁（齋藤潤）と柳町凛久（前山こうが）が警視庁を訪問。元湾岸署刑事課長の魚住二郎（佐戸井けん太）は、まさかの動画配信者に転身している。
新たな役職や境遇に身を置きながらも、変わらない思いを胸にする仲間たち。青島を取り巻く懐かしい顔ぶれとともに、「踊る」の新たな物語が動き出す。
【動画】『踊る大捜査線 N.E.W.』ユースケ、真矢ミキ、水野美紀らおなじみの顔ぶれ集結 “現在”を映す特別映像公開
1997年に連続ドラマとして始まった「踊る大捜査線」シリーズは、脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官・青島俊作（織田）と仲間たちの物語を、熱さとユーモアを交えて描き、人気を博した。1998年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE』は興行収入100億円を突破。2003年の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は、興行収入173.5億円を記録し、22年間という長きにわたって邦画実写1位の座に君臨し続けた。
公開された映像には、かつて青島とともに現場を駆け抜けた元湾岸署のメンバーや、警察庁の要職に就いたキャリア組など、おなじみの顔ぶれが続々と登場する。
真下正義（ユースケ・サンタマリア）は、「MOC（移動式作戦司令卓）」と書かれたモニターの前に立ち、“極秘”捜査を予感させる姿を披露。本庁初の女性管理官だった沖田仁美（真矢ミキ）は、さらに“責任”ある役職に就き、青島と亡き室井慎次への思いを語り合う。
青島が最初に担当した事件の被害者の娘で、『交渉人 真下正義』で真下と結ばれた雪乃（水野美紀）は、管理官となった息子・勇気を“溺愛”する母親に。湾岸署で立ち番を担当していた緒方薫（甲本雅裕）は捜査一課に配属され、身代金を運ぶ青島を“追跡”する。
湾岸署のベテラン刑事・和久平八郎（いかりや長介）の甥・和久伸次郎（伊藤淳史）は八重洲署の刑事課長に昇進。同じく八重洲署勤務の木島丈一郎（寺島進）は持ち前の勘を武器に、高速道路の“封鎖”に動く。
中国からの研修生だった王明才（滝藤賢一）は太極拳のインストラクターとなり、両親との日本旅行中に事件へ巻き込まれる。爆発物処理班の指導員となった眉田克重（松重豊）も、熟練の技を見せる。
いつもは冷静な捜査一課の桜章太郎（松下洸平）は、憧れの青島との捜査に大興奮。スリーアミーゴスこと神田総一朗（北村総一朗）、袴田健吾（小野武彦）、秋山春海（斉藤暁）もそろって登場。
警視庁MOCの栗山孝治（川野直輝）、仁狩英明管理官（西村直人）は、相変わらず威圧的な態度で捜査の指揮を執る。坂村正之長官補佐（升毅）、一倉正和刑事局長（小木茂光）は、幹部の特権を駆使して円卓会議室から捜査を見守る。五十嵐学人（加藤満）は、和久の精神を受け継ぐ古参捜査員として“足で捜査する”スタイルを貫いている。
捜査資料管理センターの明石幸男（赤ペン瀧川）、特殊急襲部隊（SAT）のシニアコーディネーターとなった草壁中（高杉亘）、退任後も周囲へ指示を出す安住武史（大和田伸也）らの姿も。
このほか、室井が故郷・秋田で育てた「ムロイズム」の継承者、森貴仁（齋藤潤）と柳町凛久（前山こうが）が警視庁を訪問。元湾岸署刑事課長の魚住二郎（佐戸井けん太）は、まさかの動画配信者に転身している。
新たな役職や境遇に身を置きながらも、変わらない思いを胸にする仲間たち。青島を取り巻く懐かしい顔ぶれとともに、「踊る」の新たな物語が動き出す。