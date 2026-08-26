『アベンジャーズ／エンドゲーム』7年ぶりに劇場へ 『ドゥームズデイ』につながる新映像追加、予告解禁
マーベル・スタジオの映画『アベンジャーズ／エンドゲーム』に新映像を追加した特別版『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』が、9月23日から10月8日まで全国の映画館で期間限定上映される。このほど、予告映像とキービジュアルが公開された。
【動画】『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』予告編
本作は、12月18日に日米同時公開される「アベンジャーズ」シリーズ最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に先駆けて上映されるもの。『エンドゲーム』本編に、『ドゥームズデイ』へつながる特別映像が追加される。
2019年に公開された『エンドゲーム』は、全宇宙の生命の半分を消滅させたサノスとの決着をつけるため、ヒーローチーム「アベンジャーズ」が総力を挙げて挑む戦いを描いた作品。世界44市場で初登場1位を獲得し、全世界興行収入は約28億ドル（約4200億円※1ドル＝150円換算）に達した。現在、世界歴代興行収入2位となっており、今回の再上映によって、首位の『アバター』（約29億ドル＝約4350億円※同）に迫ることも期待されている。
公開された予告映像は、キャプテン・アメリカの「アベンジャーズ、アッセンブル」の掛け声とともにヒーローたちが集結し、サノスへ立ち向かう名場面を収録。2019年の公開当時、スクリーンを見つめながら息をのみ、歓声を上げる観客の姿も盛り込まれ、世界各地の映画館を包んだ熱狂がよみがえる内容となっている。
その物語を受け継ぐ『ドゥームズデイ』には、『エンドゲーム』でアイアンマンことトニー・スタークを演じたロバート・ダウニー・Jr.が、新たにドクター・ドゥーム役で出演。キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースを演じたクリス・エヴァンスも帰ってくる。
『エンドゲーム』に続いて最新作でもメガホンを取るジョー・ルッソ監督は、「この機会に『エンドゲーム』を再上映することは非常に重要であり、この作品は『ドゥームズデイ』の物語を補完するストーリーでもあります」とコメント。『エンドゲーム』のフィナーレから“滅亡の日（ドゥームズデイ）”へ、どのような架け橋が示されるのか注目される。
『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』は、9月23日から10月8日まで期間限定公開。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は12月18日に日米同時公開される。
【動画】『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』予告編
本作は、12月18日に日米同時公開される「アベンジャーズ」シリーズ最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に先駆けて上映されるもの。『エンドゲーム』本編に、『ドゥームズデイ』へつながる特別映像が追加される。
公開された予告映像は、キャプテン・アメリカの「アベンジャーズ、アッセンブル」の掛け声とともにヒーローたちが集結し、サノスへ立ち向かう名場面を収録。2019年の公開当時、スクリーンを見つめながら息をのみ、歓声を上げる観客の姿も盛り込まれ、世界各地の映画館を包んだ熱狂がよみがえる内容となっている。
その物語を受け継ぐ『ドゥームズデイ』には、『エンドゲーム』でアイアンマンことトニー・スタークを演じたロバート・ダウニー・Jr.が、新たにドクター・ドゥーム役で出演。キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースを演じたクリス・エヴァンスも帰ってくる。
『エンドゲーム』に続いて最新作でもメガホンを取るジョー・ルッソ監督は、「この機会に『エンドゲーム』を再上映することは非常に重要であり、この作品は『ドゥームズデイ』の物語を補完するストーリーでもあります」とコメント。『エンドゲーム』のフィナーレから“滅亡の日（ドゥームズデイ）”へ、どのような架け橋が示されるのか注目される。
『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』は、9月23日から10月8日まで期間限定公開。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は12月18日に日米同時公開される。