米プロバスケットボール（NBA）クリッパーズの八村塁が、24日放送の日本テレビ系「しゃべくり007 2時間SP」に出演。米国内の高額移動手段が明らかになった。

世界最高峰の米国での戦いに身を投じている八村。米国内の移動にはチャーター便を使うことも多いという。

ニューヨークからロサンゼルスの移動でチャーター便を使うと「500〜600万円」と衝撃の金額を公表。「1時間100万円と考えたらいいです」と話すとスタジオは仰天。「人と乗るの好きじゃないので」と八村と愛犬が乗っているという。早くに予約しても割引はなく、「寸前の方が安い」と笑った。

今夏、レイカーズからクリッパーズに移籍。米メディアによると2年総額2800万ドル（約45億円）の契約とされている八村にとっては、チャーター機での移動も当然と言えそうだ。

八村は今月15日の韓国戦で2024年パリ五輪以来、2年ぶりに代表復帰し、圧巻のプレーを披露。日本はワールドカップ2027アジア地区予選Window4で日本時間28日にアウェーでサウジアラビアと、31日にはホームでカタールと激突する。



（THE ANSWER編集部）