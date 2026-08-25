深夜に2人組が侵入　父は別の部屋で就寝中…家族「身の毛がよだちました」　物色する姿がカメラに　千葉市

千葉市にある真夜中の住宅で、防犯カメラは2人組の“侵入者”を捉えていました。

被害に遭った家の家族：

身の毛がよだちました。初めてのことで、こんなことが起こるんなんて。まさに盗みに来てるという感じ。

家主が眠りについていた住宅に2人組が現れたのは22日午前1時ごろ。

ふすま越しに一瞬ライトがちらつきます。

その直後、客間に設置されたカメラが捉えたのが、家の中へと侵入する不審な2人組の姿です。

ガラスを割り、その隙間から忍び込む人物。

その後ろからもう1人、音を立てないよう慎重に入っていきます。

2人はともに帽子をかぶり、顔にはマスクのようなものを着用。

手袋もはめています。

さらに、2人は奥の部屋へ。

実はそこには…。

被害に遭った家の家族：

奥（の部屋）で父が寝てた。すぐ目の前にベッドがあるので、顔が見えたと思う。父が気づいて何か抵抗しようものなら、何が起こったのか想像するとゾッとする。

2人はライトを口にくわえながら物色を続けます。

そんな2人にいち早く気づいたのがネコです。

見慣れない2人の侵入者を交互に見つめるネコ。

その視線に構うことなく、2人はさらに家の中を探し続けます。

そして、侵入からわずか5分後、2人は入ってきた窓から外へ。

その窓には大きな穴が残されていました。

なぜこの家が狙われたのでしょうか。

被害に遭った家の息子：

セールスが来ますよね。（家主は）年寄りなので、そういう人にいろいろ話をしちゃう。そういう下見をした上で、彼らは入ってきてるんじゃないか。

詳しい被害については確認中ですが、住人の家族は防犯対策を強化したい考えです。

警察は、住居侵入の疑いで逃げた2人組の行方を追っています。