西野未姫、“産後ダイエット”ビフォーアフターがスゴすぎる「2人産んだとは思えない」
今年5月に第2子となる男児を出産したAKB48元メンバーでタレントの西野未姫が25日、自身のInstagramを更新し、“産後ダイエット”で妊娠前まで体重を戻したことを報告。その激変ぶりをとらえた2枚の写真の差にファンが驚いている。
【写真】すごすぎる！ 西野未姫、“産後ダイエット”ビフォーアフター
西野は「体重が産前に戻りました」と報告。「運動はする時間も運動する元気もなくて何もしてないけど、母乳をあげながら食事を気をつけてなんとか戻せました」と、忙しい育児尾中でも食事に気を使って体重を減らしたことを明かした。
「どんなダイエットをしたのかYouTubeに動画を載せたのでよかったら見てください」と呼びかける西野の投稿には、「すごい、お腹がキュッと引き締まってかっこいいですね」お腹周りがすごく細くなってるー」「すご！笑 けいちょんも痩せさせて笑」「ほんとにすごいと思う 私なんて産後5年だけど、5年間ずーっと妊娠中で一向に産まれる気配なし」「ほんと努力家ですごい 若いし回復も早いから2人産んだとは思えないね」といった驚きの声が寄せられている。
■西野未姫（にしの みき）
1999年4⽉4⽇⽣まれ、静岡県出⾝。AKB48の14期⽣としてデビュー。三銃士として活躍し、顔芸や大きなリアクション、誰よりも全力でダンスを披露するなどAKB48の中でバラエティ担当として存在感を放った。現在は多数のバラエティ番組で活躍中。SNSでは経験を活かしたダイエット方法や自宅片づけ術が好評。夫は極楽とんぼ・山本圭壱。2024年10月17日に第1子女児を出産。今年1月に第2子の妊娠を発表している。
引用：「西野未姫」Instagram（@nishinomiki_official）
【写真】すごすぎる！ 西野未姫、“産後ダイエット”ビフォーアフター
西野は「体重が産前に戻りました」と報告。「運動はする時間も運動する元気もなくて何もしてないけど、母乳をあげながら食事を気をつけてなんとか戻せました」と、忙しい育児尾中でも食事に気を使って体重を減らしたことを明かした。
■西野未姫（にしの みき）
1999年4⽉4⽇⽣まれ、静岡県出⾝。AKB48の14期⽣としてデビュー。三銃士として活躍し、顔芸や大きなリアクション、誰よりも全力でダンスを披露するなどAKB48の中でバラエティ担当として存在感を放った。現在は多数のバラエティ番組で活躍中。SNSでは経験を活かしたダイエット方法や自宅片づけ術が好評。夫は極楽とんぼ・山本圭壱。2024年10月17日に第1子女児を出産。今年1月に第2子の妊娠を発表している。
引用：「西野未姫」Instagram（@nishinomiki_official）