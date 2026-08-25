チェ・ウシク＆チャン・ヘジン、“親子”として7年ぶりの再共演 『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』ポスター解禁
俳優のチェ・ウシク、チャン・ヘジン、コン・スンヨンが出演する韓国映画『NUMBER ONE』が、邦題『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』として、11月20日から全国の劇場にて公開される。今回、キャラクターポスターおよび原作者・上野（うわの）そら氏、イラストレーター・pon-marsh氏のコメントが解禁された。
【写真】チェ・ウシクと“親子”として7年ぶりの再共演を果たすチャン・ヘジン
米アカデミー賞4冠に輝いた映画『パラサイト 半地下の家族』で親子を演じたチェ・ウシクとチャン・ヘジンが、本作で再び母子役として7年ぶりにタッグを組み、話題を集める本作。チェ・ウシクは、映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やドラマ『その年、私たちは』など、数多くのヒット作に出演する俳優。本作では母を守るために葛藤する息子ハミンを演じる。
チャン・ヘジンは、ドラマ『ウンジュンとサンヨン』『愛の不時着』などで存在感を放つ、韓国映画・ドラマ界を代表する “オモニ（母）”名優。本作では、離れて暮らす息子のことを想う母・ウンシルを感情豊かに演じている。
そして、そんな母子の心をつなぐハミンの恋人・リョウンには、韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』で今大注目の俳優コン・スンヨンが抜てきされた。
原作は、韓国で翻訳出版された日本の小説『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、残り328回です。』（上野そら著／一迅社 文庫判）。「もしも、母の手料理を食べられる残りの回数が見えてしまったら？」というユニークかつ残酷なファンタジー設定をベースに、キム・テヨン監督が故郷・釜山を舞台にし、自らの経験を加えた唯一無二の母子の物を完成させた。日常を映し出す母と息子との会話、ありふれた食卓の風景を通して家族との限りある時間を笑いと涙で描く。
このたび解禁されたのは、主人公・ハミン役のチェ・ウシク、ハミンの母・ウンシル役のチャン・ヘジン、ハミンの恋人・リョウン役のコン・スンヨンのキャラクターポスター。
誰にも話すことができない秘密――母の手料理を食べられる残りの回数が見えるようになり、母の手料理を食べないよう、愛する母と距離を置くハミン。ハミンのキャラクターポスターは、深刻な表情で一点を見つめ涙をこらえるような姿が印象的。“数字が0になったら母さんが死ぬ。どうすればいい？”というセリフには、母を失うかもしれないという不安を抱えるハミンの切羽詰まった心情と、誰にも話すことができない秘密を抱えた複雑な感情が込められている。
一方、釜山で一人暮らす母・ウンシルのキャラクターポスターは、“元気？ご飯、ちゃんと食べてる？”という、離れて暮らす息子に対する母の愛情こもったセリフと共に、表向きは明るく振舞いながらも、寂しさを隠し切れない母・ウンシルの愛情に満ちた姿を捉える。まさに名優チャン・ヘジンにしか表現できない魅力だ。
コン・スンヨン演じる、ハミンの恋人・リョウンのキャラクターポスターは、“もしかして私に隠してる秘密でもあるんじゃない？”というセリフと共に頼もしい性格が垣間見える表情を捉える。ソウルで栄養士として働くリョウンは、ハミンとウンシル親子の間に隠された秘密に、予想外の展開をもたらす存在となるのかにも注目だ。
「その数字が0になると母が死ぬ」というシリアスな設定をベースにしながら、本作の見どころの一つは何といっても、切ないカウントダウンを知ってしまった息子・ハミンと母・ウンシルの、ありのままの親子らしいやりとり。母を守ろうともがくハミンと、息子をただ想う母・ウンシル、そんな2人を支えるリョウン。誰の立場に立ってみても、深い愛情と切なさに共感できる物語となっている。
さらに、本作の日本での劇場公開を記念し、原作小説『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、残り328回です。』（上野そら著／一迅社 文庫判）の新装版文庫が発売。書き下ろしイラストを担当したpon-marsh氏からは、「本当にたくさんの“お母さんの手料理”と、笑顔と涙の詰まった作品でした。優しくあたたかで、まるで大きなお弁当箱のようです。エンドロールの最後の最後まで目が離せませんでした」との感想がイラスト付きで到着。劇中に登場する慶尚道風牛肉スープや豆の葉など、ほかほかと湯気のあがる釜山の郷土料理のイラストに食欲がそそられるとともに、あのシーンやこのシーン、そして涙の味が思い出される。
原作者・上野そら氏からも、「映画の脚本をいただいたときに、「ここが私にとってナンバーワンのシーンになるだろうな」と確信した場面がありました。けれど実際に完成した映像を観てみると、思いがけず心を揺さぶられる場面がいっぱいありました。スタートからエンドクレジットまで、あますところなく愛の詰まった作品です」とコメントが到着している。
【写真】チェ・ウシクと“親子”として7年ぶりの再共演を果たすチャン・ヘジン
米アカデミー賞4冠に輝いた映画『パラサイト 半地下の家族』で親子を演じたチェ・ウシクとチャン・ヘジンが、本作で再び母子役として7年ぶりにタッグを組み、話題を集める本作。チェ・ウシクは、映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やドラマ『その年、私たちは』など、数多くのヒット作に出演する俳優。本作では母を守るために葛藤する息子ハミンを演じる。
そして、そんな母子の心をつなぐハミンの恋人・リョウンには、韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』で今大注目の俳優コン・スンヨンが抜てきされた。
原作は、韓国で翻訳出版された日本の小説『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、残り328回です。』（上野そら著／一迅社 文庫判）。「もしも、母の手料理を食べられる残りの回数が見えてしまったら？」というユニークかつ残酷なファンタジー設定をベースに、キム・テヨン監督が故郷・釜山を舞台にし、自らの経験を加えた唯一無二の母子の物を完成させた。日常を映し出す母と息子との会話、ありふれた食卓の風景を通して家族との限りある時間を笑いと涙で描く。
このたび解禁されたのは、主人公・ハミン役のチェ・ウシク、ハミンの母・ウンシル役のチャン・ヘジン、ハミンの恋人・リョウン役のコン・スンヨンのキャラクターポスター。
誰にも話すことができない秘密――母の手料理を食べられる残りの回数が見えるようになり、母の手料理を食べないよう、愛する母と距離を置くハミン。ハミンのキャラクターポスターは、深刻な表情で一点を見つめ涙をこらえるような姿が印象的。“数字が0になったら母さんが死ぬ。どうすればいい？”というセリフには、母を失うかもしれないという不安を抱えるハミンの切羽詰まった心情と、誰にも話すことができない秘密を抱えた複雑な感情が込められている。
一方、釜山で一人暮らす母・ウンシルのキャラクターポスターは、“元気？ご飯、ちゃんと食べてる？”という、離れて暮らす息子に対する母の愛情こもったセリフと共に、表向きは明るく振舞いながらも、寂しさを隠し切れない母・ウンシルの愛情に満ちた姿を捉える。まさに名優チャン・ヘジンにしか表現できない魅力だ。
コン・スンヨン演じる、ハミンの恋人・リョウンのキャラクターポスターは、“もしかして私に隠してる秘密でもあるんじゃない？”というセリフと共に頼もしい性格が垣間見える表情を捉える。ソウルで栄養士として働くリョウンは、ハミンとウンシル親子の間に隠された秘密に、予想外の展開をもたらす存在となるのかにも注目だ。
「その数字が0になると母が死ぬ」というシリアスな設定をベースにしながら、本作の見どころの一つは何といっても、切ないカウントダウンを知ってしまった息子・ハミンと母・ウンシルの、ありのままの親子らしいやりとり。母を守ろうともがくハミンと、息子をただ想う母・ウンシル、そんな2人を支えるリョウン。誰の立場に立ってみても、深い愛情と切なさに共感できる物語となっている。
さらに、本作の日本での劇場公開を記念し、原作小説『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、残り328回です。』（上野そら著／一迅社 文庫判）の新装版文庫が発売。書き下ろしイラストを担当したpon-marsh氏からは、「本当にたくさんの“お母さんの手料理”と、笑顔と涙の詰まった作品でした。優しくあたたかで、まるで大きなお弁当箱のようです。エンドロールの最後の最後まで目が離せませんでした」との感想がイラスト付きで到着。劇中に登場する慶尚道風牛肉スープや豆の葉など、ほかほかと湯気のあがる釜山の郷土料理のイラストに食欲がそそられるとともに、あのシーンやこのシーン、そして涙の味が思い出される。
原作者・上野そら氏からも、「映画の脚本をいただいたときに、「ここが私にとってナンバーワンのシーンになるだろうな」と確信した場面がありました。けれど実際に完成した映像を観てみると、思いがけず心を揺さぶられる場面がいっぱいありました。スタートからエンドクレジットまで、あますところなく愛の詰まった作品です」とコメントが到着している。