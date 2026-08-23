コスパバグってる！「夏休みお金使いすぎちゃった…」って時の強い味方！100円食材

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商品情報

商品名：いわしオイル漬け

価格：￥108（税込）

内容量：100g（固形量75g）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4517244010697

108円で5尾入り！コスパ抜群のダイソーの缶詰

今回ご紹介するのは、ダイソーの食品売り場で見つけた缶詰、『いわしオイル漬け』です。

夏休みなど何かと出費がかさむ日が続いたあとは、食費をなるべく切り詰めたい人も多いと思います。そんな時に頼れる、財布に嬉しい一品です。

1缶に5尾も入っていて、お値段は108円（税込）。この内容量には驚きました！

鮮魚店でいわしを買うと、1尾80円くらいはします。サイズはもう少し小さめですが、108円で5尾入りはかなりコスパがいいと感じます。

骨までほろほろとやわらかく仕上げられているので、丸ごと食べられるのも嬉しいところ。青魚特有の臭みもなく、思った以上に食べやすい味わいです。

塩気がしっかり効いているので、そのままでも立派なおつまみになります。にんにくと唐辛子を加えて温めて、アヒージョ風にアレンジするのもおすすめです。

カロリーは1缶あたり306kcal。加熱の必要がなく、開けてすぐに食べられる手軽さも助かります。忙しい日でも、さっと一品用意できるのが心強いです。

パスタと相性抜群！『いわしオイル漬け』のアレンジレシピ

『いわしオイル漬け』を使って、パスタにアレンジしてみました！

＜材料＞

ミニトマト…12個くらい

唐辛子…好きなだけ

にんにくチューブ…好きなだけ（今回は小さじ2／3ほど使用）

パスタ…1人前

パスタのゆで汁…50mlくらい

醤油…小さじ1／4くらい

作り方は、まず缶に入ったオイルを鍋に半分ほど入れ、にんにくと唐辛子を加えて弱火で香りを引き出します。

次に、ミニトマトを加えて煮込みます。ミニトマトは皮をむくと食感が良くなります。事前に冷凍しておき、流水解凍しながら表面をなでると皮がするりとむけるのでお試しあれ。

いわしは軽くつぶして、粗くほぐしながら合わせます。

パスタのゆで汁を加えてとろみをつけ、味をみながら醤油を少量加えて整えます。これでソースは完成です。

最後にパスタを入れて絡め、盛り付けたら出来上がりです。お好みで分量外のブラックペッパーを振っても美味しいですよ。

トマトの酸味といわしのうま味が引き立つ、風味豊かなオイルパスタが作れました。いわしがたっぷり入っているので、市販のレトルトソースよりも食べ応えがあり、満足感も高めです。

食費は節約したいけれど、美味しいものは諦めたくない…そんな時にぴったりの、頼れる存在です♪

今回は、ダイソーの『いわしオイル漬け』をご紹介しました。手軽に楽しめてアレンジの幅も広く、食費を抑えたい時期の心強い味方になってくれます。

ダイソーへお買い物に行った際は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。