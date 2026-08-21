「ウソだろ」「夢すぎる」46歳の“超レジェンド”の現役復帰に議論百出！近影にも注目「太ってないか」「20年前に引退したかのように見える」
元ブラジル代表FWのロナウジーニョが、セリエC（イタリア３部）のラベンナで現役復帰をすると発表した。英公共放送『BBC』などが伝えた。
2015年９月に母国のフルミネンセでユニホームを脱いで以来、11年ぶりのカムバックとなる。
46歳となったレジェンドは、こうコメントしている。
「僕のプレーを見られるか？ それは分からない。監督しか知らないんだ。イタリアに戻って来られて嬉しいよ。チームメイトの勝利に貢献するためにここにいるんだ。ご覧の通り、体調は万全だし、気分もいい。もし300ゴール目を決められたら、さらに素晴らしいだろうね」
また、世界のサッカーファンからは様々な反応があった。
「ウソだろ」
「信じられない」
「めちゃくちゃ試合観たい」
「これってジョークだよね？」
「2030年のW杯はブラジル代表の10番だ」
「まさかの現役復帰！ロナウジーニョの魔法をもう一度見られるなんて夢すぎる」
「ロナウドよりたった４歳年上だ。それなのに、まるで20年も前に引退したかのように見える」
「太ってないか」
「なんてカムバックだ！魔法は色褪せない」
「46歳でプレーするなんてありえない」
「もう金がなくなったんだな」
「思ったより動けそう」
セレソンで10番を背負ったファンタジスタが、再び世界のサッカーファンを魅了するか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】電撃復帰！10番のユニホームを掲げるロナウジーニョ
2015年９月に母国のフルミネンセでユニホームを脱いで以来、11年ぶりのカムバックとなる。
46歳となったレジェンドは、こうコメントしている。
「僕のプレーを見られるか？ それは分からない。監督しか知らないんだ。イタリアに戻って来られて嬉しいよ。チームメイトの勝利に貢献するためにここにいるんだ。ご覧の通り、体調は万全だし、気分もいい。もし300ゴール目を決められたら、さらに素晴らしいだろうね」
また、世界のサッカーファンからは様々な反応があった。
「信じられない」
「めちゃくちゃ試合観たい」
「これってジョークだよね？」
「2030年のW杯はブラジル代表の10番だ」
「まさかの現役復帰！ロナウジーニョの魔法をもう一度見られるなんて夢すぎる」
「ロナウドよりたった４歳年上だ。それなのに、まるで20年も前に引退したかのように見える」
「太ってないか」
「なんてカムバックだ！魔法は色褪せない」
「46歳でプレーするなんてありえない」
「もう金がなくなったんだな」
「思ったより動けそう」
セレソンで10番を背負ったファンタジスタが、再び世界のサッカーファンを魅了するか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】電撃復帰！10番のユニホームを掲げるロナウジーニョ