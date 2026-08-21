角田裕毅、オランダGPで再登場も…レッドブルの人事が映す“評価の現実”「ツノダは怒るべきだ」

角田は今回のオランダGPでアピールできるだろうか(C)Getty Images

昨季限りでF1シートを失った角田裕毅が、リザーブを務めるレーシングブルズから今週末の第12戦オランダGPにスポット参戦することが決まった。夏休み期間中にレッドブルのアイザック・ハジャーがトレーニング中に手首を負傷。欠場を余儀なくされたことから代役としてレーシングブルズのリアム・ローソンがハジャーのマシンに乗り、角田がローソンに代わってレーシングブルズのマシンのステアリングを握る。

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同チームのマシンでエントリーするのは昨年の第2戦中国GP以来。その後はレッドブルに昇格して残りのシーズンを過ごした。レッドブルとレーシングブルズは今季からホンダに代わってフォードと提携した自社製パワーユニット「レッドブル・フォードDM01」で参戦しており、ホンダのパワーユニットを搭載していないF1マシンで出場するのは初めてとなる。

角田は自身のSNSを通じて「この週末に再びハンドルを握り、チームのために代役を務められるのが嬉しいです。アイザックが早く回復することを願っています！」とコメント。角田にとっては6年目のF1キャリアを加算することになる。

日本のファンにとっては喜ばしいニュースながら、レッドブルが代役として角田ではなくローソンを選んだことに批判の声も上がっている。