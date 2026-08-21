IMP.椿泰我、映画撮影中にメンバーから豪華弁当差し入れ BALLISTIK BOYZ砂田将宏が暴露「1人だけステーキみたいなの食べてて」【ウォーターガーディアンズ】
【モデルプレス＝2026/08/21】IMP.の椿泰我が8月21日、都内で開催された映画『ウォーターガーディアンズ』公開記念舞台挨拶に共演の森愁斗（BUDDiiS）、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）、瀧川元気監督とともに出席。撮影中にメンバーから豪華な差し入れがあったことを明かした。
【写真】森愁斗、実兄からキスされる瞬間
撮影のエピソードを砂田は「椿くんだけみんなと違うちょっとよさげな弁当を食べてたんですよ」と打ち明け「『なんすかこれ？』って言ったら、メンバーさんが差し入れでくれたみたいな。1人だけステーキみたいなの食べてて」と回想。砂田が「ですよね？」と確認すると、椿は「そうだそうだ！」と頷き「ハードな作品っていうのを知って、応援してくれてて。そのときメンバーがドーナツの差し入れをみんなにしてくれて。そのときに僕だけお弁当をいただいて」とメンバーからの応援があったことを明かした。
過酷な撮影を走り抜けた感想を森は「一応僕が初主演ということだったんですけど、すごく素敵なキャストの方に恵まれて」としみじみ。「座長らしいことは特にしていないんですけど、みなさんが一緒に現場を盛り上げてくれたおかげで過酷な夏を乗り越えて、こうしてみなさんに作品を届けられると思います」と続け「監督もそうですけど、キャストのみなさんに感謝していますし、みなさんにやっと観ていただけてうれしい気持ちでいっぱいです」と思いを口にした。
本作は、ライフセーバーを目指す若者たちの本気のひと夏を描いた超青春サマームービー。夏の海で、楽しく日々を過ごしていただけの若者達が、思いがけずライフセーバーになるという目標を得て、友情を育み、恋と出会う。（modelpress編集部）
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◆椿泰我、メンバーから豪華ステーキ弁当差し入れ
撮影のエピソードを砂田は「椿くんだけみんなと違うちょっとよさげな弁当を食べてたんですよ」と打ち明け「『なんすかこれ？』って言ったら、メンバーさんが差し入れでくれたみたいな。1人だけステーキみたいなの食べてて」と回想。砂田が「ですよね？」と確認すると、椿は「そうだそうだ！」と頷き「ハードな作品っていうのを知って、応援してくれてて。そのときメンバーがドーナツの差し入れをみんなにしてくれて。そのときに僕だけお弁当をいただいて」とメンバーからの応援があったことを明かした。
◆森愁斗、主演映画のキャスト＆監督に感謝
過酷な撮影を走り抜けた感想を森は「一応僕が初主演ということだったんですけど、すごく素敵なキャストの方に恵まれて」としみじみ。「座長らしいことは特にしていないんですけど、みなさんが一緒に現場を盛り上げてくれたおかげで過酷な夏を乗り越えて、こうしてみなさんに作品を届けられると思います」と続け「監督もそうですけど、キャストのみなさんに感謝していますし、みなさんにやっと観ていただけてうれしい気持ちでいっぱいです」と思いを口にした。
◆森愁斗主演「ウォーターガーディアンズ」
本作は、ライフセーバーを目指す若者たちの本気のひと夏を描いた超青春サマームービー。夏の海で、楽しく日々を過ごしていただけの若者達が、思いがけずライフセーバーになるという目標を得て、友情を育み、恋と出会う。（modelpress編集部）
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