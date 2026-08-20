気象予報士が解説する台風18号の最新情報。本州への影響や転向のタイミングを徹底分析
気象予報士の松浦悠真氏が、「【非常に強い勢力へ】台風18号発生 週末は小笠原に影響か その後は沖縄へ？｜台風情報 #台風18号」と題した動画を公開した。動画では、台風18号の今後の進路や各地域への影響について、複数の気象モデルを用いて詳しく解説している。
2026年8月20日21時現在、台風18号はトラック諸島近海を北西に進んでおり、中心気圧は992hPa、最大風速は23m/sとなっている。松浦氏によると、21日夜には強い勢力となり、22日から24日にかけては非常に強い勢力にまで発達する見込みだという。
今後の進路について、まずは発達の最盛期に小笠原諸島の南の海上を進むと予測されている。父島は暴風警戒域に入っていないものの、波への警戒が必要だ。その後、24日後半から大東島地方に接近し始め、25日を中心として暴風や大雨の恐れがある。また、奄美地方にもかなり接近する可能性が示唆されており、九州などにも大きな影響を及ぼす恐れがある。
さらに、GSMやECMWFなどのアンサンブルモデルを用いた長期的な進路予想も解説した。台風がそのまま大陸へ向かうシナリオと、途中で進路を変えて本州や日本海へ進むシナリオに分かれている。松浦氏は「どこかしらのタイミングで転向する予想になっています」と指摘し、そのタイミングによって日本列島への影響範囲が大きく変わると分析した。
早期注意情報によると、小笠原諸島では23日から24日にかけて、大東島地方では24日から25日にかけて警報級の高波となる恐れがあり、大東島地方では25日に暴風警報が発表される可能性も高まっている。松浦氏は、台風の進路にはまだ不確実性があるとし、「今後の進路に十分に注目するようにしてください」と呼びかけた。最新の台風情報をこまめに確認し、各地域での早めの備えが求められる。
2026年8月20日21時現在、台風18号はトラック諸島近海を北西に進んでおり、中心気圧は992hPa、最大風速は23m/sとなっている。松浦氏によると、21日夜には強い勢力となり、22日から24日にかけては非常に強い勢力にまで発達する見込みだという。
今後の進路について、まずは発達の最盛期に小笠原諸島の南の海上を進むと予測されている。父島は暴風警戒域に入っていないものの、波への警戒が必要だ。その後、24日後半から大東島地方に接近し始め、25日を中心として暴風や大雨の恐れがある。また、奄美地方にもかなり接近する可能性が示唆されており、九州などにも大きな影響を及ぼす恐れがある。
さらに、GSMやECMWFなどのアンサンブルモデルを用いた長期的な進路予想も解説した。台風がそのまま大陸へ向かうシナリオと、途中で進路を変えて本州や日本海へ進むシナリオに分かれている。松浦氏は「どこかしらのタイミングで転向する予想になっています」と指摘し、そのタイミングによって日本列島への影響範囲が大きく変わると分析した。
早期注意情報によると、小笠原諸島では23日から24日にかけて、大東島地方では24日から25日にかけて警報級の高波となる恐れがあり、大東島地方では25日に暴風警報が発表される可能性も高まっている。松浦氏は、台風の進路にはまだ不確実性があるとし、「今後の進路に十分に注目するようにしてください」と呼びかけた。最新の台風情報をこまめに確認し、各地域での早めの備えが求められる。
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チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。