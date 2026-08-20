Snow Man佐久間大介、土屋太鳳をエスコート「マッチング」豪華キャストら14人がレッドカーペット降臨
【モデルプレス＝2026/08/20】土屋太鳳とSnow Manの佐久間大介が20日、都内で開催された映画『マッチング TRUE LOVE』（9月25日全国公開）レッドカーペットイベントに出席した。
【写真】土屋太鳳＆佐久間大介「マッチング」前作共演時の様子
本作は、2024年に公開され大きな反響を呼んだ映画『マッチング』の続編にして、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った輪花（土屋）と吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催されるマッチングツアーへと移し、「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、そして本性が暴かれていく。この日は、共演した豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空様、真飛聖、内田英治監督も出席していた。
美しい肩が際立つピンクのドレス姿で登場した土屋は「今、自然の状況で戦われている方々に、心からお見舞い申し上げます。スクリーンを守ろうとしている方々も多いと思います。『マッチング』一同、みんなで心を寄せたいと思っております」と自然災害を受けた被災地へエール。そして「輪花としては、また吐夢に会うことができました。そして、こんな素敵な場所で素敵なメンバーと再会することができました。胸がいっぱいです。新しい『マッチング』の世界が今日スクリーンで目覚めます。ぜひ受け取っていただけたら嬉しいです。ありがとうございました」と語った。
佐久間はバラをマイク代わりにしゃべりだすというボケで会場を沸かせて「マイクもバラぐらい使うものだったので。普段から。すいませんね」と笑顔を見せて「本日はお暑い中、こうやって外ですけれども、皆様お集まりいただき本当にありがとうございます」と挨拶。「今回の『マッチング TRUE LOVE』は、前作である『マッチング』からだいぶボリュームアップして。キャストの皆さん、スタッフの皆さん、『マッチング TRUE LOVE』は舞台自体もとてもスケールアップした超大作になっておりますので。ぜひ『マッチング』ファンの皆様、そしてこれから『マッチング』というものを知る皆様に対して、期待を大いに上げてもらって構いませんので。ぜひ皆様の期待を超えて、素敵な作品が届くのを楽しみにしております」と話していた。レッドカーペットでは佐久間が土屋の手を取りエスコートする一幕もあった。（modelpress編集部）
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【写真】土屋太鳳＆佐久間大介「マッチング」前作共演時の様子
◆「マッチング」豪華キャスト14人レッドカーペットに降臨
本作は、2024年に公開され大きな反響を呼んだ映画『マッチング』の続編にして、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った輪花（土屋）と吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催されるマッチングツアーへと移し、「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、そして本性が暴かれていく。この日は、共演した豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空様、真飛聖、内田英治監督も出席していた。
◆佐久間大介、土屋太鳳をエスコート
佐久間はバラをマイク代わりにしゃべりだすというボケで会場を沸かせて「マイクもバラぐらい使うものだったので。普段から。すいませんね」と笑顔を見せて「本日はお暑い中、こうやって外ですけれども、皆様お集まりいただき本当にありがとうございます」と挨拶。「今回の『マッチング TRUE LOVE』は、前作である『マッチング』からだいぶボリュームアップして。キャストの皆さん、スタッフの皆さん、『マッチング TRUE LOVE』は舞台自体もとてもスケールアップした超大作になっておりますので。ぜひ『マッチング』ファンの皆様、そしてこれから『マッチング』というものを知る皆様に対して、期待を大いに上げてもらって構いませんので。ぜひ皆様の期待を超えて、素敵な作品が届くのを楽しみにしております」と話していた。レッドカーペットでは佐久間が土屋の手を取りエスコートする一幕もあった。（modelpress編集部）
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