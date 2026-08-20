吉岡里帆、“色気ダダ漏れ”の共演者明かす 自然な芝居に驚き「騙されました」【シャドウワーク】
【モデルプレス＝2026/08/20】女優の吉岡里帆と奈緒が8月20日、都内で行われた映画「シャドウワーク」（9月25日公開）完成披露上映会に出席。共演者とのエピソードを明かした。
【写真】吉岡里帆「色っぽさが隠しきれてない」と語った66歳女優
配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター＜おうち＞。夫から逃げてきた紀子（吉岡）はそこで日常を取り戻していくが、一見穏やかなその場所では“あること”が行われていた。一方、事件を追う刑事・薫（奈緒）もまた、夫からの暴力に苦しみながら＜おうち＞の存在へと近づく。完璧に考え抜かれた方法で、その連帯はいつしか境界を越えていく。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンス。
この日は＜おうち＞の住人を演じる美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、風吹ジュンと吉野竜平監督（※「吉」は正式には「つちよし」）も出席した。
紀子に＜おうち＞を紹介する看護師・路子を演じた美保。足に不自由がある役どころだが、吉岡は「初めは本当に心配になってしまいました」と、その芝居の自然さに「騙されました」と告白。美保は生活に馴染んだ自然な芝居を心がけたといい、吉岡は「ちょっとしたシーンの時に『これ缶チューハイって持てない？』っておっしゃってたのがすごい印象的で」と撮影の裏話を明かした。
また、美保演じる路子について、吉岡は「でも色っぽさが隠しきれてなくて、そこも好きでした」とコメント。美保は「結構ストイックにボーイッシュでやったつもりだったんだけど…」と驚きを口にしつつ、「色気ダダ漏れちゃってました」と言われると「エロいですか、私？」と嬉しそうな笑顔を浮かべていた。（modelpress編集部）
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【写真】吉岡里帆「色っぽさが隠しきれてない」と語った66歳女優
◆吉岡里帆＆奈緒W主演「シャドウワーク」
配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター＜おうち＞。夫から逃げてきた紀子（吉岡）はそこで日常を取り戻していくが、一見穏やかなその場所では“あること”が行われていた。一方、事件を追う刑事・薫（奈緒）もまた、夫からの暴力に苦しみながら＜おうち＞の存在へと近づく。完璧に考え抜かれた方法で、その連帯はいつしか境界を越えていく。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンス。
◆吉岡里帆「色気ダダ漏れ」の共演者明かす
紀子に＜おうち＞を紹介する看護師・路子を演じた美保。足に不自由がある役どころだが、吉岡は「初めは本当に心配になってしまいました」と、その芝居の自然さに「騙されました」と告白。美保は生活に馴染んだ自然な芝居を心がけたといい、吉岡は「ちょっとしたシーンの時に『これ缶チューハイって持てない？』っておっしゃってたのがすごい印象的で」と撮影の裏話を明かした。
また、美保演じる路子について、吉岡は「でも色っぽさが隠しきれてなくて、そこも好きでした」とコメント。美保は「結構ストイックにボーイッシュでやったつもりだったんだけど…」と驚きを口にしつつ、「色気ダダ漏れちゃってました」と言われると「エロいですか、私？」と嬉しそうな笑顔を浮かべていた。（modelpress編集部）
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