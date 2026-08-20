「JAF職員踏切殺人未遂事件」直前に何が？連なるように走る2台の車がカメラに　なぜ殺人未遂容疑で立件？「悪質性と執拗性を問題視か」

さいたま市岩槻区の踏切で、車と電車が衝突した直後の映像では、踏切の警報機が鳴り続け、電車の脇に止まっていたのは、後方が大きく壊れた白い車だ。

この車を踏切から出られないようにして、運転手の男性を殺害しようとした疑いで逮捕された、JAF職員の加藤研一容疑者（52）が20日、送検された。

この直前に、交通トラブルがあったという趣旨の話をしている加藤容疑者。事件はなぜ起きたのか。独自に入手した映像から、詳細が明らかになってきた。

高校時代の同級生「とにかく驚き」

消防車から慌ただしく降りる消防隊員。その先にあったのは、踏切内で電車に突っ込むように停車する白い車だ。

これは、イット！が20日、新たに入手した事故直後の映像だ。

遮断機に引っかかった状態で停車した車の周りを、警察や消防隊員が取り囲んでいる。

撮影者：

切羽詰まった状況で、車が結構大破していたので、緊張感ありましたね。

20日午前、埼玉県警岩槻警察署を出た1台の車の中にいた白髪交じりの男が、加藤研一容疑者（52）だ。

加藤容疑者は、後ろの車を踏切から出られないようにして、男性を殺害しようとした疑いが持たれている。

ロードサービスなどを行うJAFに勤める加藤容疑者。今回の事件を受けて、高校の同級生は驚きを隠せない。

加藤容疑者の高校時代の同級生：

音楽ができて、明るくて面白い子だったっていう印象です。そういうことをするような子には思えなかったので、とにかく驚いています。

時速約80キロで走行する区間

事件は18日午後5時半ごろ、大宮駅と千葉方面を結ぶ東武アーバンパークラインの、七里駅と岩槻駅の間にある踏切で起きた。

リポート：

こちら事件のあった踏切ですが、今もこのように車の破片が散らばっています。

警察によると、まず加藤容疑者が運転する車が踏切内を進行。その後ろで、被害男性の車が踏切を渡ろうとしていた。

ところが、加藤容疑者は車を停車させると、その場で車を降り、被害者の車の隣で文句を言い始めたという。

リポート：

こちらの踏切内に自動車が残っている状態で、遮断機が下りてきたということです。

加藤容疑者は、遮断機が下がったところで車に戻り、発進した。

ところが、被害者の車は遮断機に引っかかり、車から降りて外そうとしたものの、電車と衝突した。

反動で車は半回転し、電車に突っ込むような形になった。

目撃者：

電車の警笛みたいなのが、今までに聞いたことのないような、ブーンって音が何回も鳴っていたので。車が回転して、後ろがグシャッてなっていたので。

直後に撮影された映像を見ると、電車と衝突した車の左後方は、原形をとどめないほどひしゃげているのが分かる。

また、線路の反対側から撮影された映像には、10人ほどの消防隊員が待機する様子が映っている。

電車に近づいていくと、車内には複数の乗客の姿も確認できる。

被害に遭った男性や電車の乗客らにけがはなかったが、この影響で運休や遅れが発生し、約1万4000人に影響が出た。

東武鉄道によると、一般的にこの区間を走る電車は、時速約80キロで走行するという。

交通事故鑑定人・中島博史さん：

乗ったままであったら、無事では済まないと思います。少なくとも重傷を負う程度の衝撃は受けたはず、と言っていいと思います。

警笛の柱があることや、コンクリートの壁があることで止まったのであって、平らな道路であればもっとはじき飛ばされたし、回転もしたと思います。

命に関わる恐れもあった今回の事件。背景にあるとみられるのが交通トラブルだ。

映像では、現場から400メートルほど手前を走行する、加藤容疑者のものとみられる車と、その10秒後、被害者のものとみられる車も確認できる。

一方、現場から150メートルほど離れた場所にあるカメラには、2台が連なるように走行する様子が映っていた。

事件はこのすぐ後に起きた。

警察の調べに対し、加藤容疑者は「相手の車が1キロほど車間距離が近く、注意するために車を止めた。殺そうとは思っていません」と話しているという。

道路交通法では、踏切内で停止する恐れがある場合、進入を禁止しているが、警察はあおり運転などは確認できていないとしている。

今回、殺人未遂容疑での立件となったことについて、フジテレビの上法玄解説委員は次のように指摘する。

フジテレビ・上法玄解説委員：

本人が殺すつもりはなかったと言っていても、線路内の車を立ち往生させたその悪質性。それと遮断機が下りて、立ち往生している車を逃がさないようにした執拗性を警察が問題視して、殺意があったと認定したと考えられます。

山粼夕貴キャスター：

電車の乗客を含めて、けが人がいなかったというのが不幸中の幸いですね。

加藤容疑者は、ロードサービスなどを行うJAF（日本自動車連盟）の職員だということが分かっているが、20日、JAFが取材に応じた。

事件について「当連盟の職員が逮捕されたことは認識しております。現在、事実関係の確認を進めているところです。今後、事実関係を確認したうえで適切に対応してまいります」としている。

加藤容疑者は「殺そうとは思っていません」と容疑を否認していて、警察が詳しい状況を調べている。

（「イット！」8月20日放送より）