愛子さまも真珠のイヤリングとネックレス　フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」を鑑賞　「光の加減が巧妙ですね」英語交え感想も

天皇・皇后両陛下の長女、愛子さまがフェルメールの名作の特別展を観賞するため大阪を訪問されました。

地元の人々など多くの人が集まり、熱烈な歓迎を受けられました。

天皇・皇后両陛下の長女、愛子さまは大阪と滋賀を訪問するため、20日午前9時ごろ、皇居を出発されました。

そして、午前11時ごろ伊丹空港に到着すると、出迎えた吉村知事らとにこやかにあいさつを交わされました。

そのころ、大阪市内の美術館付近では、愛子さまのお姿をひと目見ようと準備を進める人たちの姿が。

早くから到着を待つ人の中には、大きく「敬宮愛子さま」と書かれた推し活風うちわを用意している人がいました。

話を聞くと「なかなか声が届かないかもしれないので、これを見ていただいて、私たちがどれだけ敬宮さまを敬愛しているのかが伝わればいいな」とのことでした。

さらに、到着時間が近づくと、非常に多くの人が駆けつけていました。

沿道に集まった人からは「絶対に逃してはいけないと思って。悲願ですから」「もうきのう眠れませんでした」と熱い思いが聞かれました。

女性2人組も「絶対お見かけしたいです。（Q. 記憶に残す？カメラに残す？）…どっちも。どっちもしたいです」と気合十分でした。

肉眼でもカメラにも収めたい。

その願いはかなうのでしょうか。

午後1時過ぎ、いよいよ愛子さまを乗せた車が近づきました。

女性2人組は「かわいい！めっちゃかわいい！」「かわいすぎてやばいんですけど！」と大興奮。

動画は撮れたのでしょうか。

女性2人組：

撮れました！なんとか！めちゃくちゃかわいかったです。すてき。雰囲気やばいです。もう宝物だと思います。こんなに人って手が震えるんだって。初めて、こんなに手が震えるの。

沿道に集まった人からも「涙出た…間近やったな」「すっごい幸せ。こんなに間近で見られるなんて涙出たね」と感動の声が。

オリジナルのうちわを準備していた女性は、愛子さまに気づいてもらえたのでしょうか。

女性：

こういう感じでズボンに挟んでこの位置。たぶん見てくださったと思う…。

女性は愛子さまの動画を再生し、スマホに向かって手を振っていました。

そして、大阪市内の美術館に到着された愛子さま。

オランダを代表する画家フェルメールの代表作「真珠の耳飾りの少女」の特別展を鑑賞されました。

愛子さまは真珠のネックレスとイヤリングを身に着け、初めてこの絵画を鑑賞されました。

所蔵するオランダの美術館の館長の説明を聞きながら、「光の加減が巧妙ですね」「このまなざしが人気なのが分かりました」などと英語を交えて伝えられました。

このあと、愛子さまは開会式に出席し、特別展の公式アンバサダー、真珠の耳飾りのミッフィーと並んで記念撮影されました。