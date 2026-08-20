甲子園準決勝、横浜は決勝進出ならず

第108回全国高校野球選手権は20日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で準決勝を行い、1998年以来となる夏の頂点を目指した横浜（神奈川）は1-7で智弁和歌山（和歌山）に敗れた。エース右腕の織田翔希投手（3年）が試合後に見せた振る舞いに、ファンから驚きの声が集まっている。

横浜は、18日の準々決勝で9回123球の完封劇を演じた織田を先発マウンドに送った。初回に直球は153キロを記録したものの、変化球中心の組み立て。3回、先頭からの3連打で1-1の同点とされると、なお無死一、二塁から「5番・二塁」の楠本龍生内野手（3年）に右翼席へ勝ち越し3ランを浴びた。

織田は2回1/3を4失点で降板。小林鉄三郎投手（2年）がリリーフしたものの、7回に3点を加えられた。織田は9回の攻撃までベンチ前列で必死に声を出し続けたものの、敗戦が決まると帽子のつばを下げ、涙をこらえるようなしぐさを見せながら整列に向かった。ただ智弁和歌山のナインを前にすると、背番号1の和気匠太（3年）に笑顔を向け、健闘をたたえた。この行動に驚く声がXに並んだ。

「本当に高校生？ 人としてかっこ良すぎる」

「エースとして、そして仲間を支える一人の高校生として見せたその姿に、胸を打たれました」

「織田くんは最後まで漫画の主人公だった」

織田は最後、グラウンドに一礼するときに目を赤くしていたものの、気丈に号泣するナインを励ましていた。



（THE ANSWER編集部）