ドジャース・大谷翔平投手（３２）は１８日（日本時間１９日）に敵地デンバーでのローッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に２試合連発特大弾を放ち、６年連続３０本塁打に到達した。

１―１の３回無死一塁で右腕フェルトナーの初球、外角高めの７７・２マイル（約１２４・４キロ）のカーブを完璧に振り抜くと確信歩き。角度３３度、打球速度１０５・６マイル（約１７０キロ）で舞い上がると中堅右のドジャースブルペンに飛び込んだ。２戦連発の３０号勝ち越し２ランは飛距離４４８フィート（約１３６・６メートル）の特大弾だった。

６年連続３０本塁打は日本選手初、現役ではシュワバー（フィリーズ）に続いて２人目だ。これでドジャース移籍後１３９本塁打とし、ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、チームに所属した最初の３シーズンで記録した本数では現在４位で、「野球の神様」ベーブ・ルースの１４８本塁打まで残り９本。４０本の大台に乗せれば単独３位となる。

ドジャースは残り３５試合。打者に専念した２４年、投手に復帰した２５年は９月に２年連続で１０本塁打放っている。不可能な数字ではない。

「神様」超えは同時に犖縮鰺０讚瓩琉龍斑成となる。４年連続４０本塁打に到達すれば、史上１５人目、現役選手では大谷だけなのだ。また、５度目の４０本以上も現役では大谷一人となる。

現役最多の４５６本塁打を放っているスタントン（ヤンキース）は１度だけ。現役最強打者のジャッジ（ヤンキース）も４度だ。今季３７本塁打のシュワバーが３発打てば４度目。４２４本塁打のトラウト（エンゼルス）は３度、本塁打王３度のアレナド（ダイヤモンドバンクス）、現役３人目の６年連続３０本塁打まで残り２本のアロンソ（オリオールズ）も３度だ。

これまで球史に刻まれる活躍を何度も見せている大谷。４年連続４０本塁打はカブスのＰＣＡことピート・クローアームストロング外野手対して劣勢が報じられているナ・リーグＭＶＰレースの流れを変える可能性もある。新たな伝説をつくることができるのか。期待が膨らむ。