万博工事費を水増し請求させたか…竹中工務店の“現場責任者”を逮捕

大阪・関西万博の「大屋根リング」の一部工事やパビリオン建設などを担っていた竹中工務店。

【写真を見る】万博開幕前「非常にやりがいあるプロジェクト」と思い語る河井容疑者

その現場責任者である河井辰巳容疑者（61）が背任の疑いで逮捕されました。

警察によりますと、河井容疑者は去年2月～5月にかけ、万博会場内にある仮設事務所の内装工事費用を下請け業者に複数回にわたって水増し請求させ、会社に約1400万円の損害を与えた疑いがもたれています。

水増し分の「計約1369万円」自宅などのリフォーム代に？

2回にわたって工事費を水増し請求させた疑いがもたれている河井容疑者。

その水増し分の計約1369万円を、自宅・所有マンション・親族の飲食店のリフォーム代（6000万円以上）に充てていたとみられるということです。

下請け業者が罪に問われる可能性は？

そもそも背任とは？元検事の西山晴基弁護士に聞きました。

（レイ法律事務所 西山晴基弁護士）

「会社から一定の取引権限などを与えられていた人が、その権限を自分の利益などを得る目的で利用し、会社に損害を与える行為を背任といいます。拘禁刑5年または50万円以下の罰金に問われる可能性があります」

下請け業者が罪に問われる可能性はあるのでしょうか？西山弁護士は、可能性の一つとして次のように言及しています。

（レイ法律事務所 西山晴基弁護士）

「もし下請け業者が（河井容疑者と）手を組んで絵を描いていたとすれば、背任の共犯として罪に問われる可能性があります」

「今回は納品書や請求書なども発行されているため、下請け業者の協力も必要になっていた可能性がある」

下請け業者から河井容疑者に働きかけた可能性は？

（レイ法律事務所 西山晴基弁護士）

「お金の流れがポイントになります。もし下請け業者と（河井容疑者）の間で一定の利益の分配があれば、責任追及の対象になる可能性はあるかもしれません」

現場トップの総括作業所長は「大きな権限を持っている」

総括作業所長を務めていた河井容疑者。警察によりますと、工事の協力会社からの見積り、請求書の精算や支払いを決定する立場にいたということです。

（MBS解説委員 米澤飛鳥）

「総括作業所長は現場のトップで、工事を統括する立場。最終的な決済権はありませんが、大きな権限を持っています」

竹中工務店によると、社内の不正に対する取り組みとして、コンプライアンス教育・アンケート調査・通報窓口の設置などが行われていたということですが…

（MBS解説委員 米澤飛鳥）

「何かおかしいと思うことがない限り積極的に調査することは難しく、今回は大阪府警への情報提供がきっかけで発覚しました」

西山弁護士は、情報提供がなかったとしても「税務調査などでお金の流れの不自然さを指摘されて発覚した可能性はあったと思う」と指摘しました。

「どちらが主導したのか」今後の捜査ポイントは“お金の流れ”

警察は河井容疑者の認否を明らかにしていませんが、大阪市にある竹中工務店本社を家宅捜索するなどして容疑の裏付けを進めています。

今後の捜査はどうなるのでしょうか？

（レイ法律事務所 西山晴基弁護士）

「まずはお金の流れを明らかにすること。今回は下請け業者との関係、どちらが主導したのかが罪の重さを決める上で重要になってきます」

「非常にやりがいのあるプロジェクト」万博への思い語っていた河井容疑者

現場責任者としてメディアの取材にも応じる立場だった河井容疑者。

去年1月、万博開幕前に取材に応じた際、河井容疑者は万博の会場建設に携わることへの意気込みや協力会社の作業員への思いを話していました。

（河井辰巳容疑者）

「2021年、入札のころからですね。特に（大屋根）リングが世界最大規模の木造建築ということで、材料を集めるのに苦心しました」

「私にとっては非常にやりがいのあるプロジェクトだった。共に働いてくれた人、作業員の方を含めて、我々と仕事した記憶を持ち続けて次の作業所とか職場で活躍してほしい」

「他のゼネコンの人たちと一堂に介して仕事ができたということは、私の財産になったと思っています」

「自分の権限を利用しやすい環境が問題だったのでは」

万博の会場建設をめぐり、大手ゼネコンの現場責任者が逮捕された今回の事件。

西山弁護士は「河井容疑者に権限が集中していた点が問題としてあったのではないかと思います。自分の権限を利用しやすい環境が問題だったのでは」と指摘しています。

（2026年8月19日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より）