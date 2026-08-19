ビッグニュース！アヤックスで今季出場ゼロの板倉滉、１年でのボルシアMG復帰で合意。８月19日にメディカルチェック
ビッグニュースが飛び込んできた。
昨夏にボルシアMGからオランダの名門アヤックスに移籍した板倉滉が、１年でブンデスリーガのクラブに戻ることとなった。ドイツ版の『Sky Sport』が現地８月18日、次のように報じた。
「見事なカムバック！ボルシアMGは、アヤックスとコウ・イタクラの復帰について合意に達した。Sky Sportの情報によると、ボルシアは350万ユーロ（約６億4400万円）の固定移籍金を支払う。ボーナスを含めると、総額は最大400万ユーロ（約７億3600万円）に達する可能性がある。
このセンターバックは、ボルシアMGと2030年までの契約を結ぶ予定だ。メディカルチェックは水曜日（８月19日）に予定されている。その後、移籍が正式に成立する見込みだ」
今月２日に大人気女優の川口春奈さんとの結婚を発表した29歳の日本代表DFは、ここまで今季の公式戦出場はゼロ。ミチェル新監督が就任したアヤックスで構想外の状態が続いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“女優＆モデル妻たち”を一挙紹介！
昨夏にボルシアMGからオランダの名門アヤックスに移籍した板倉滉が、１年でブンデスリーガのクラブに戻ることとなった。ドイツ版の『Sky Sport』が現地８月18日、次のように報じた。
「見事なカムバック！ボルシアMGは、アヤックスとコウ・イタクラの復帰について合意に達した。Sky Sportの情報によると、ボルシアは350万ユーロ（約６億4400万円）の固定移籍金を支払う。ボーナスを含めると、総額は最大400万ユーロ（約７億3600万円）に達する可能性がある。
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