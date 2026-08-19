隣に寝転びながら、パパさんが優しく撫でてあげていると…？まるで人間の子供のように寝かしつけてもらう猫さんのキュートな姿が反響を呼ぶこととなりました。

注目の投稿は記事執筆時点で40万回再生を突破し、「かわいいの限界値を超えてる」「なんだこの緩みきった表情はwかわええ」「おっきな赤ちゃんやね～」といったコメントが寄せられています。

【動画：お父さんと添い寝する猫→撫でてもらっていると…あまりにも『赤ちゃんすぎる光景』】

パパさんとの添い寝

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、投稿主さん宅の愛猫のひとり「豆大福」くんとご夫婦による幸せ溢れるひとときを収めた動画です。

この日は仲良く添い寝をするパパさんに撫でてもらいながら、へそ天姿でリラックスタイムを過ごしていたという豆大福くん。穏やかな空気感の中、「(あとで)散歩行こうなぁ…」と伝えているようにじっと見つめ合う瞬間もあったそうなのですが…。

赤ちゃんみたいで可愛すぎる♡

優しいなでなでに眠気を誘われたのか、豆大福くんは目を細めてウトウト。さらにコロンと転がってより完璧なへそ天となり、自分から撫でやすい体勢になったといいます。なんとも微笑ましいことに、もう完全に赤ちゃんの寝かしつけですね。

胸の前にちょこんとある前足や触り心地が良さそうなもっちりとしたお腹など、すべてがたまらなく可愛い豆大福くん。ゴロゴロと喉も鳴らし始め、てっきり目を閉じていると思いきやお顔を覗くと…、まさかのジトッとした半目！とはいえ、時間の問題といったところでしょうか。

寝かしつけてもらった結果…？

ついに目を閉じて気持ち良さそうに身を任せる豆大福くんは、まさに幸せいっぱいといったご様子。素直に寝かしつけてもらう姿は愛らしいとしか言いようがなく、ご夫婦も終始笑みをこぼさずにはいられなかったようです。

その後、パパさんが撫でる手を止めても豆大福くんは動かずに、眠るまであと一歩の状態に。息子さんの帰宅によってパチっと目を開けてしまったそうですが、すぐに前足をパタンと納めてスヤァと夢の中へ。最高の癒しの時間を届けてくれた豆大福くんなのでした。

投稿には「赤ちゃんみたいなお豆めっちゃかわいい♡」「無防備で安心しきってますねぇ」「急にぶちゃかわになるのオモロいwww」「お手手が反則級の可愛さ♡ワシもナデナデした～いw」「いかんあまりの幸福感に涙が出てくる」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族のほのぼのとした日常の様子が投稿されています。ムードメーカーでもあるという豆大福くんのおもしろ可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。