まさかの“出場０分”でも…日本人MFが欧州名門のオファーを拒否と現地報道！冷遇する指揮官は本音「序列を落としている」
旗手怜央が目指す道ではなかったのかもしれない。ただ、スコットランドで厳しい状況にあることも周知のとおりだ。
昨季終盤にセルティックで出場機会を失った旗手は、この夏の移籍を望んでいると言われる。先日、ギリシャの名門パナシナイコスや、そのほかの欧州リーグや中東のクラブから関心が寄せられていると報じられた。
だが、地元の複数メディアが８月17日に伝えたところによると、旗手はオファーを断ったようだ。パナシナイコスやMLS、オーストリアリーグからの誘いに乗らなかったという。以前からステップアップを目指している旗手は、欧州５大リーグへの移籍を望んでいるようだと伝えられている。
スコットランド紙『Daily Record』によれば、セルティックのマーティン・オニール監督は「打診はいくつかあると思う。だが、彼やクラブにとって利益となるものは何も出てきていない」と話した。
「だが、それは変わるかもしれない。そして変わらなければ、私はそれで満足だ」
「レオは良い選手だ。今は序列を落としている。だが、２シーズン前の調子を取り戻せば、彼はまだチームにとっての財産となる」
そのうえで、指揮官は「どんな選手も、出たいが出られないと感じているなら、最も大事なのはプレーすることだ」とも述べている。
「パウロ・ベルナルドも似たようなものだった。彼がレンタル移籍したのは、試合でスタンドに座ることを望まなかったからだ。誰も彼を追いやったわけではない。だが彼は、我々がほかに複数の選手を獲得しようとしているのではないかと考え、１月までは去ることになった」
開幕から３試合出番なしで、昨シーズンの終盤に続いて冷遇が続いている旗手。この夏、どのような道が待っているのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
昨季終盤にセルティックで出場機会を失った旗手は、この夏の移籍を望んでいると言われる。先日、ギリシャの名門パナシナイコスや、そのほかの欧州リーグや中東のクラブから関心が寄せられていると報じられた。
だが、地元の複数メディアが８月17日に伝えたところによると、旗手はオファーを断ったようだ。パナシナイコスやMLS、オーストリアリーグからの誘いに乗らなかったという。以前からステップアップを目指している旗手は、欧州５大リーグへの移籍を望んでいるようだと伝えられている。
「だが、それは変わるかもしれない。そして変わらなければ、私はそれで満足だ」
「レオは良い選手だ。今は序列を落としている。だが、２シーズン前の調子を取り戻せば、彼はまだチームにとっての財産となる」
そのうえで、指揮官は「どんな選手も、出たいが出られないと感じているなら、最も大事なのはプレーすることだ」とも述べている。
「パウロ・ベルナルドも似たようなものだった。彼がレンタル移籍したのは、試合でスタンドに座ることを望まなかったからだ。誰も彼を追いやったわけではない。だが彼は、我々がほかに複数の選手を獲得しようとしているのではないかと考え、１月までは去ることになった」
開幕から３試合出番なしで、昨シーズンの終盤に続いて冷遇が続いている旗手。この夏、どのような道が待っているのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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