将棋の「伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦七番勝負」第4局が8月18日、長崎市の「ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート」で行われている。盤上で息詰まる攻防が繰り広げられる中、ABEMAの中継では解説を務めた新鋭棋士から飛び出した“まさかの野望”がファンの爆笑をさらった。

【中継】まさかの野望を語る新四段の生解説（生中継中）

この日、解説陣に名を連ねたのは、今年4月にプロ入りを果たしたばかりの川村悠人四段（27）。約15年という長い奨励会生活を経て念願の昇段を掴み取った苦労人で、プロデビュー後はこれまでに公式戦11勝2敗、勝率.8462と絶好調をキープしている期待のルーキーだ。この日が自身初のABEMA中継出演となった川村四段だが、画面越しにも緊張した様子は全く見せず、落ち着いた堂々たる解説を披露していた。

そんな川村四段は、プロ野球・阪神タイガースのファンであるほか、幼少期から取組を見続けてきたという筋金入りの大相撲ファン。解説の合間、話題が趣味の大相撲に及ぶと、川村四段は突突として自身の“とある野望”を告白し始めた。

ABEMAの大相撲中継では、専属解説者である元横綱・若乃花の花田虎上氏と、相撲芸人のあかつが登場している。花田氏があかつを相手に取組の技術や攻防を実演して詳しく解説する「バーチャル解説」は、相撲中継の名物とも言える人気コンテンツだ。熱狂的相撲ファンである川村四段の狙いは、まさにここにあった。

「若乃花さんが、あかつさんを相手に実演してくれるんです。自分が狙っているのは、“あかつポジ”です。やっぱり、お兄ちゃんに投げられたいです」

初出演のフレッシュな若手棋士から飛び出した、将棋とは全く関係のない予想外すぎるアピールに、ABEMAの視聴者も大爆笑。純粋な相撲愛に対し「若いのに渋い趣味してんな」と感心する声が上がる一方で、「おもれえなｗ」「まさかのあかつポジ」「あかつ狙いw」と笑いをこらえきれないコメントが殺到。「おにいちゃんに投げられたいw」「そこかよw」「そこ？！」と愛あるツッコミの嵐となりつつも、「でてほしい！！！！！！」と異色のコラボ実現を熱望する声まで寄せられ、緊迫する対局の合間に視聴者へ極上の癒やしと笑いを提供していた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）