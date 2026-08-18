韓国南海岸を襲った記録的な豪雨により、慶尚南道巨済市（キョンサンナムド・コジェシ）と統営（トンヨン）一帯で被害が相次いでいる。都心の道路が川のように変わり、商業施設や駐車場が泥水に浸かる様子を収めた映像がオンライン上に相次いで投稿され、被害規模への懸念も高まっている。

18日、行政安全部中央災害安全対策本部によると、15日から降り続いた豪雨により、同日午前までに住宅や道路の浸水、倒木などの被害申告2574件が寄せられた。人的被害も発生した。慶南巨済市玉浦洞（オクポドン）のサムドロイヤルマンションでは、土砂崩れにより1人が死亡した。巨済で2人、統営と蔚山（ウルサン）でそれぞれ1人が負傷し、これまでに死者1人、負傷者4人と集計されている。

特に巨済と統営に豪雨が集中した。15日午前0時から18日午前5時までの累積降水量は、巨済で956．1ミリ、統営で766．9ミリを記録した。釜山加徳島（プサン・カドクド）で518．0ミリ、済州城山（チェジュ・ソンサン）で477．0ミリ、慶南泗川（サチョン）で430．5ミリ、高城（コソン）で429．5ミリなど、南海岸各地でも多くの雨が降った。

オンライン上では、被害現場を収めた映像が相次いで共有されている。ある映像には、真っ暗な夜の都心の商店街が増水した泥水に浸かっている様子が映っている。激しい水流により車2台が後方へ押し流され、車体の下部はすでに水に浸かった状態だった。

低気圧が韓半島（朝鮮半島）に接近し、雨雲が強く発達したことが、今回の豪雨の原因だ。平年より暖かい海も降水量を増やした。当時の南海の海面水温は27〜28度で、平年より高かった。韓国気象庁は、暖かい海から供給された水蒸気が強い南風に乗って継続的に流入し、南海岸と済州を中心に記録的な降水量をもたらしたと分析した。