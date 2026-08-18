プラレール『桃鉄』コラボの新商品11月発売へ キングボンビー出現・目的地到着などの再現背景カードなど付属
タカラトミーは18日、鉄道玩具「プラレール」の新商品として、「プラレール 桃太郎電鉄 ＳＬ」（希望小売価格：6600円／税込）を11月21日から発売することを発表した。
【写真】キングボンビーのフィギュアや付属パーツのカードなど
「プラレール 桃太郎電鉄 ＳＬ」は、ゲーム「桃太郎電鉄」シリーズ（桃鉄）に登場するプレーヤーの移動手段であるSLをイメージした商品。車両のデコレーションは最新タイトル『桃太郎電鉄２ 〜あなたの町も きっとある〜』のデザインを取り入れている。
「桃太郎」と「キングボンビー」のプラキッズ（フィギュア）のほか、「決算」「キングボンビー出現」「目的地到着」などの印象的なシーンを再現できる背景カードや、ゲーム内でおなじみのサイコロを模した紙小物が付属。
客車に桃太郎を乗せられるほか、キングボンビーを客車のルーフに取り付ければ、襲来時のハラハラする場面も再現可能で「桃太郎電鉄」の印象的なシーンを臨場感たっぷりに楽しめる。プラレールらしいデフォルメを加えながらも車両のカラーリングやデザインはゲームの世界観を表現しており、付属のリアル直線レール・ストップレール（リアルレール仕様）は青色のプラレールのレールとも連結可能で、「飾る」「走らせる」の両方を楽しむことができる。
「プラレール」は近年、「PLARAIL」シリーズ内で映画やアニメの世界観を再現する商品を展開し、大人の方からも高い支持を得ている。タカラトミーは「長く“電車の楽しさ”を届け、世代を超えて愛されてきた両ブランドならではのコラボレーションで誕生した本商品はプラレールや「桃太郎電鉄」のファンの方はもちろん、子どもから大人まで幅広い世代の方にお楽しみいただきたい商品です」と説明した。
【写真】キングボンビーのフィギュアや付属パーツのカードなど
「プラレール 桃太郎電鉄 ＳＬ」は、ゲーム「桃太郎電鉄」シリーズ（桃鉄）に登場するプレーヤーの移動手段であるSLをイメージした商品。車両のデコレーションは最新タイトル『桃太郎電鉄２ 〜あなたの町も きっとある〜』のデザインを取り入れている。
「桃太郎」と「キングボンビー」のプラキッズ（フィギュア）のほか、「決算」「キングボンビー出現」「目的地到着」などの印象的なシーンを再現できる背景カードや、ゲーム内でおなじみのサイコロを模した紙小物が付属。
「プラレール」は近年、「PLARAIL」シリーズ内で映画やアニメの世界観を再現する商品を展開し、大人の方からも高い支持を得ている。タカラトミーは「長く“電車の楽しさ”を届け、世代を超えて愛されてきた両ブランドならではのコラボレーションで誕生した本商品はプラレールや「桃太郎電鉄」のファンの方はもちろん、子どもから大人まで幅広い世代の方にお楽しみいただきたい商品です」と説明した。