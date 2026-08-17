ドジャースやヤンキースなどでメジャー通算288勝を記録した左腕トミー・ジョンさんが15日（日本時間16日）に死去した。83歳だった。ヤ軍などが16日（同17日）に発表した。

トミー・ジョンさんはドジャース時代の74年、史上初めて肘のじん帯再建術を受けた。そこから復帰し、76年は10勝を挙げてカムバック賞。ヤ軍移籍後には79年に21勝、80年に22勝を挙げた。

痛めた肘に他の部位から正常な腱を移植する手術はその後「トミー・ジョン（TJ）手術」と呼ばれ、近年は野球選手の治療法として定着した。

巨人時代の95年にトミー・ジョン手術を受けた、復活を遂げた桑田真澄氏（58＝オイシックスCBO）が「先駆者」を追悼。

「お会いしたことはありませんが、95年にトミー・ジョン手術を受けた時に執刀医のフランク・ジョーブ先生からいろいろとお話はうかがいました」と振り返り、「彼の（最初に手術を受けた）勇気のおかげでたくさんの投手が救われて、選手生命が伸びました。僕もその一人です」と桑田氏。

「今も60歳を前にしてボールを投げられています。本当に感謝しかありません」と話し、故人を悼んだ。