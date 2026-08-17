萬谷堅心は7回から2番手で登板して3回無失点

第108回全国高校野球選手権大会第12日は16日、甲子園球場で3回戦が行われ、第3試合では花巻東（岩手）が英明（香川）に4-0で勝利し、準々決勝進出を決めた。7回から登板した萬谷堅心（まんや・けんしん）投手が投じた“魔球”は、「甲子園でこのボールはエグい」とファンを騒然とさせた。

先発して6回無失点と好投した赤間史弥投手の後を受け、2番手でマウンドに上がった左腕。7回を3者凡退で片付け、8回2死から松本一心外野手と対戦したときだった。

初球に投じたのは計測不能の超スローカーブ。見逃しでストライクを取り聖地がどよめく中、2球目にもスローカーブを投じて遊ゴロに打ち取った。結局3回1安打無失点で試合を締めた。

ファンからは「巧みなコントロール」「ビタビタのストライクゾーンで凄い」「超一級品」「勇気いるんだよね」「解説者も思わず笑ってましたね」「めちゃくちゃ成長してて凄い」「バッターからしたら嫌だ」「令和の星野」「プロで見たい」といった声が上がった。（Full-Count編集部）