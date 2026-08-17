思春期の子育てアドバイザーが解説「女子に抱きつく息子」の背後に潜む発達障害の可能性
YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が「【学校から呼び出し】女子に抱きつく息子…親はどう対応すべき？」を公開した。思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、特定の女子生徒に抱きついてしまうという中学1年生の男子への対応について、背後に潜む原因と適切な解決策を解説している。
動画の冒頭で紹介されたのは、中1男子の保護者からの深刻な悩みだ。息子が特定の女子生徒に対し、後ろや前から抱きつく行為を繰り返しており、相手が不安を感じて教室に入れなくなっているという。道山氏はこの問題に対し、まずASD（自閉スペクトラム症）や軽度の知的障害といった「発達障害の特性があるかチェック」することを推奨した。
その理由として、ASDタイプの場合は想像力が弱く、自分の行動によって相手がどのような気持ちになるか理解できていない可能性があると説明。また、知的障害の場合は、無意識のうちに行動してしまっているケースがあるという。道山氏は、このような状態を放置すると、将来的に「一歩間違うと性犯罪になってしまう」という深刻なリスクがあると警鐘を鳴らす。そのため、親だけで抱え込まず、公認心理師などの専門家に相談して検査を受けるべきだと語った。
具体的な対応策として、専門家のサポートを受けながら、家庭ではイラストなどを用いて「どこまではOKで、どこからがダメかを伝えていく」ことの重要性を指摘。さらに、学校の先生とも連携し、子供の行動を監視・サポートする体制を整えるようアドバイスしている。
一方で、検査の結果、障害の特性が見られない場合は「ふざけてやっている可能性が高い」と分析。その際は、学校を通じて相手の保護者に謝罪し、今後は相手に近づかないといった明確なルールを設けるべきだと結論付けた。思春期のデリケートな問題に対し、子供の状況に応じた冷静な判断と、周囲の大人たちが連携することの重要性に気付かされる内容となっている。
動画の冒頭で紹介されたのは、中1男子の保護者からの深刻な悩みだ。息子が特定の女子生徒に対し、後ろや前から抱きつく行為を繰り返しており、相手が不安を感じて教室に入れなくなっているという。道山氏はこの問題に対し、まずASD（自閉スペクトラム症）や軽度の知的障害といった「発達障害の特性があるかチェック」することを推奨した。
その理由として、ASDタイプの場合は想像力が弱く、自分の行動によって相手がどのような気持ちになるか理解できていない可能性があると説明。また、知的障害の場合は、無意識のうちに行動してしまっているケースがあるという。道山氏は、このような状態を放置すると、将来的に「一歩間違うと性犯罪になってしまう」という深刻なリスクがあると警鐘を鳴らす。そのため、親だけで抱え込まず、公認心理師などの専門家に相談して検査を受けるべきだと語った。
具体的な対応策として、専門家のサポートを受けながら、家庭ではイラストなどを用いて「どこまではOKで、どこからがダメかを伝えていく」ことの重要性を指摘。さらに、学校の先生とも連携し、子供の行動を監視・サポートする体制を整えるようアドバイスしている。
一方で、検査の結果、障害の特性が見られない場合は「ふざけてやっている可能性が高い」と分析。その際は、学校を通じて相手の保護者に謝罪し、今後は相手に近づかないといった明確なルールを設けるべきだと結論付けた。思春期のデリケートな問題に対し、子供の状況に応じた冷静な判断と、周囲の大人たちが連携することの重要性に気付かされる内容となっている。
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