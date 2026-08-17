障害がない場合は悪ふざけの可能性大、謝罪とルール設定を

「一歩間違えると性犯罪に」専門家のサポートが不可欠な背景

ASDや軽度知的障害の可能性を視野に検査を行うべき理由

中1男子が女子に抱きつく…保護者からの切実な相談内容

意外と知らない「いい子なのに成績が伸びない」理由。親が見落としがちな3つの原因

「意外と知らない」小1で不登校になった子どもを再登校へ導く、親が実践した3つのサポート術

思春期の子育てアドバイザーが解説。子どもが「人のせい」にする本当の理由と親が変えるべき対応

【現役教師が暴露】私立中学と公立中学、どっちがおすすめ？入ったら危険な子どもがいるので注意

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元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/