「衝撃のニュースだ」まさか！23歳日本人の64億円移籍“破談”に欧州騒然「スズキ陣営の要求が高すぎた」「ほぼ確実と思われていたが…」
パルマの日本代表GK鈴木彩艶のパリ・サンジェルマンへの移籍は、土壇場で破談となった。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者によれば、総額3500万ユーロ（約64億円）の取引でクラブ間合意をしていたものの、選手側の代理人と手数料をめぐる問題によって寸前でキャンセルになったという。
まさかの事態に現地メディアは騒然。フランスの大手メディア『RMC Sports』は、「劇的な展開だ。ゴールキーパーの鈴木選手は最終的にPSGと契約しないことになった」。鈴木の代理人が高額な手数料を要求し、パリの経営陣が不快感を持ったことが、破談の一因となった」と伝えた。
また、『FOOTMERCATO』は「衝撃のニュースだ。ザイオン・スズキのPSG移籍が破談となった」と報道。『EUROSPORT』のフランス版は、「すべてが順調に進み、彼のパリへの移籍はほぼ確実と思われていた。しかし、スズキ陣営の要求が高すぎた。スズキの代理人が要求した手数料がPSGにとって過剰だったため、交渉は決裂した」と報じた。
23歳守護神のステップアップ移籍はまさかの展開となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
移籍破談の鈴木彩艶に救世主が！イングランド名門が早くもオファー
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者によれば、総額3500万ユーロ（約64億円）の取引でクラブ間合意をしていたものの、選手側の代理人と手数料をめぐる問題によって寸前でキャンセルになったという。
まさかの事態に現地メディアは騒然。フランスの大手メディア『RMC Sports』は、「劇的な展開だ。ゴールキーパーの鈴木選手は最終的にPSGと契約しないことになった」。鈴木の代理人が高額な手数料を要求し、パリの経営陣が不快感を持ったことが、破談の一因となった」と伝えた。
また、『FOOTMERCATO』は「衝撃のニュースだ。ザイオン・スズキのPSG移籍が破談となった」と報道。『EUROSPORT』のフランス版は、「すべてが順調に進み、彼のパリへの移籍はほぼ確実と思われていた。しかし、スズキ陣営の要求が高すぎた。スズキの代理人が要求した手数料がPSGにとって過剰だったため、交渉は決裂した」と報じた。
23歳守護神のステップアップ移籍はまさかの展開となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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