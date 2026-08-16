ヨーグルトに甘味を足すとNG？はちみつとオリゴ糖を入れた際の気になる血糖値変動を検証
山村聡（内科医）がYouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」にて、『ハチミツorオリゴ糖【ヨーグルト】血糖値は上がるのか？内科医が食べて検証』を公開した。動画では、プレーンヨーグルトにハチミツやオリゴ糖を加えた際の血糖値変動について山村氏自らが実食検証を行い、「大さじ1杯程度の甘味を加えても、血糖値の変動は大きく変化しない」という結論を提示している。
ヨーグルトを食べる際、血糖値を気にしてハチミツやオリゴ糖の量を控える人は少なくない。そこで山村氏は、腕に装着したセンサー「FreeStyleリブレ」を用い、無糖のプレーンヨーグルトのみ、ハチミツ入り、オリゴ糖入りの3パターンを食べ比べ、食後90分後までの血糖値推移を計測した。
最初の検証ではプレーンヨーグルトのみを実食。その後、日を分けて大さじ1杯（約15g）のハチミツを加えた場合と、同量のオリゴ糖を加えた場合の検証を行った。結果として、ハチミツを加えた場合のピーク時の血糖値上昇幅は31、オリゴ糖の場合は30を記録。山村氏はこの推移をプレーンヨーグルト単体の時と比較し、「さほど変わらない結果となっております」と分析した。
理由として、ヨーグルト自体に約9.5gの炭水化物や乳糖が含まれており、ベースの糖質量によってある程度血糖値が上昇することを挙げている。その上で「ちょっと味付け、甘味をつける程度に入れる分であれば、入れすぎなければ、どれを入れても大して変わらないと思います」と結論づけた。
一方で山村氏は、より甘くしたいからと何杯も甘味料を加えれば「おそらく血糖値はグググっと上がってくる」と警鐘を鳴らす。さらにヨーグルトそのものも、いくら無糖であっても「たくさん食べすぎると血糖値を上げてしまう可能性がある」と言及。適量と適度な味付けを心がけ、自分好みのヨーグルトを美味しく楽しむようアドバイスを送った。
ヨーグルトを食べる際、血糖値を気にしてハチミツやオリゴ糖の量を控える人は少なくない。そこで山村氏は、腕に装着したセンサー「FreeStyleリブレ」を用い、無糖のプレーンヨーグルトのみ、ハチミツ入り、オリゴ糖入りの3パターンを食べ比べ、食後90分後までの血糖値推移を計測した。
最初の検証ではプレーンヨーグルトのみを実食。その後、日を分けて大さじ1杯（約15g）のハチミツを加えた場合と、同量のオリゴ糖を加えた場合の検証を行った。結果として、ハチミツを加えた場合のピーク時の血糖値上昇幅は31、オリゴ糖の場合は30を記録。山村氏はこの推移をプレーンヨーグルト単体の時と比較し、「さほど変わらない結果となっております」と分析した。
理由として、ヨーグルト自体に約9.5gの炭水化物や乳糖が含まれており、ベースの糖質量によってある程度血糖値が上昇することを挙げている。その上で「ちょっと味付け、甘味をつける程度に入れる分であれば、入れすぎなければ、どれを入れても大して変わらないと思います」と結論づけた。
一方で山村氏は、より甘くしたいからと何杯も甘味料を加えれば「おそらく血糖値はグググっと上がってくる」と警鐘を鳴らす。さらにヨーグルトそのものも、いくら無糖であっても「たくさん食べすぎると血糖値を上げてしまう可能性がある」と言及。適量と適度な味付けを心がけ、自分好みのヨーグルトを美味しく楽しむようアドバイスを送った。
YouTubeの動画内容
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