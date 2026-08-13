『ポケモンバンク』来年2月26日にサービス終了へ
ゲームで仲間にしたポケモンをインターネットで管理する、ニンテンドー3DSのサービス『ポケモンバンク』が、2027年2月26日正午をもってサービスを終了することが13日、ポケモン公式サイトで発表された。それに伴い、『ポケモンバンク』から『Pokémon HOME』へのポケモンのひっこし機能も同日に終了する。
【画像】サービス終了する『ポケモンバンク』ゲーム画面
サイトでは「いつも『ポケットモンスター』シリーズをお楽しみいただきまして、誠にありがとうございます。この度、『ポケモンバンク』は2027年2月26日（金）12:00をもってサービスを終了いたします」と告知。
続けて「それに伴い、『ポケモンバンク』から『Pokémon HOME』へのポケモンのひっこし機能も同日に終了いたします。『ポケモンバンク』に預けたポケモンを引き継ぎたい方は、『ポケモンバンク』のサービス終了までに『Pokémon HOME』へ送り出しをお願いいたします」と呼びかけた。
なお、注意事項として、『ポケモンバンク』の新規ダウンロードは終了しており、『Pokémon HOME』から『ポケモンバンク』へ、ポケモンを引き出すことはできず、『ポケモンバンク』で受け取ることができる「ポケマイルポイント」は、『Pokémon HOME』に引き継ぐことができないと伝えている。
『ポケモンバンク』は、ニンテンドー3DSソフトの『ポケットモンスター』シリーズで仲間にしたポケモンたちをインターネット上のボックスに預けたり引き出したりすることができるサービス。インターネット上の自分専用のボックスとリンクし、『ポケモンバンク』に預けておけば、大切なポケモンを新しいソフトに連れてくることができるというもの。
似たようなサービスとして、2020年に新クラウドサービス『ポケモンHOME』の配信がスタート。同サービスでは、過去の『ポケットモンスター』（3DS版）シリーズや『ポケモン GO』で捕まえたポケモンたちを預けたり、引き出したり、ユーザー間での交換、各連携ソフトへ連れていくことができる。
その後、ニンテンドー3DSシリーズの「ニンテンドーeショップ」のサービス終了に伴い、2023年3月28日に『ポケモンバンク』の利用券の販売が終了。その後もサービスが続いていたが、公式は『ポケモンバンク』に預けているポケモンを、『Pokémon HOME』にひっこしすることを呼びかけていた。
【画像】サービス終了する『ポケモンバンク』ゲーム画面
サイトでは「いつも『ポケットモンスター』シリーズをお楽しみいただきまして、誠にありがとうございます。この度、『ポケモンバンク』は2027年2月26日（金）12:00をもってサービスを終了いたします」と告知。
なお、注意事項として、『ポケモンバンク』の新規ダウンロードは終了しており、『Pokémon HOME』から『ポケモンバンク』へ、ポケモンを引き出すことはできず、『ポケモンバンク』で受け取ることができる「ポケマイルポイント」は、『Pokémon HOME』に引き継ぐことができないと伝えている。
『ポケモンバンク』は、ニンテンドー3DSソフトの『ポケットモンスター』シリーズで仲間にしたポケモンたちをインターネット上のボックスに預けたり引き出したりすることができるサービス。インターネット上の自分専用のボックスとリンクし、『ポケモンバンク』に預けておけば、大切なポケモンを新しいソフトに連れてくることができるというもの。
似たようなサービスとして、2020年に新クラウドサービス『ポケモンHOME』の配信がスタート。同サービスでは、過去の『ポケットモンスター』（3DS版）シリーズや『ポケモン GO』で捕まえたポケモンたちを預けたり、引き出したり、ユーザー間での交換、各連携ソフトへ連れていくことができる。
その後、ニンテンドー3DSシリーズの「ニンテンドーeショップ」のサービス終了に伴い、2023年3月28日に『ポケモンバンク』の利用券の販売が終了。その後もサービスが続いていたが、公式は『ポケモンバンク』に預けているポケモンを、『Pokémon HOME』にひっこしすることを呼びかけていた。